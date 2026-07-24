Будівля міської ради Сопоту

Міська рада Сопота першою в Польщі ухвалила резолюцію, яка засуджує зростання антиукраїнських настроїв, та закликала державну владу активізуватися для протидії дезінформації. Резолюцію ухвалили у четвер, 23 липня, а її текст поширили у соцмережах.

У документі представники влади наголосили, що нинішні прояви ворожості до українців у Польщі значною мірою є результатом навмисної дезінформації, що поширюється у медіа. У тексті резолюцій йдеться, що місто прийняло багато українців після повномасштабного вторгнення та вимагає безпечного середовища для українських дітей у місті. До слова, 17% від усіх учнів шкіл Сопота становлять українці.

«З огляду на майбутню виборчу кампанію, міська рада Сопота звертається до всіх політичних сил із закликом пом’якшувати громадські настрої, а не розпалювати їх. Ми з занепокоєнням відзначаємо, що заради короткочасних оплесків та виграшів в опитуваннях деякі політики вирішують шкодити польсько-українським відносинам, що є недалекоглядним кроком, який надзвичайно шкодить національним інтересам Польщі. Ми згадуємо слова Єжи Ґедройця: “Немає вільної Польщі без вільної України”», – наголосили автори резолюції.

У резолюції вимагають у центрального уряду розпочати загальнонаціональну соціальну кампанію на основі достовірних даних Головного статистичного управління (GUS). Автори переконані, що ці дані відображатимуть фактичну економічну активність українців у Польщі та скільки вони платять податків, щоб запобігти маніпуляціям з цього приводу.

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Крім того, представники Сопота вимагають у державної влади рішуче протидіяти ксенофобським та націоналістичним наративам. У резолюції йдеться, що такі дії часто «інспіруються або посилюються зовнішніми, ворожими центрами впливу, спрямованими на дестабілізацію країни».

У документі наголосили, що Сопот залишатиметься відкритим і безпечним містом для всіх мешканців незалежно від їхньої національності, походження чи мови.

Нагадаємо, від початку 2026 року у Польщі зросла кількість нападів на українців. Так, у першій половині 2026 року 180 громадян України звернулися до поліції та заявили про злочини, які були скоєні на ґрунті ненависті. За даними польських правоохоронців, показник агресії проти українців на 30% більший, ніж минулого року.

Крім того, про зміну ставлення поляків до українців свідчать результати соціологічних опитувань. Згідно з дослідженнями, 33,6% поляків заявили, що їхнє ставлення до українців погіршилося.