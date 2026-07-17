До кінця 2026 року звернення можуть зрости приблизно до 360 та стати найвищим показником за останні роки

У Польщі зростає кількість нападів на українців. У першій половині 2026 року 180 громадян України звернулися до поліції та заявили про злочини, які були скоєні на ґрунті ненависті. Про це у п’ятницю, 17 липня, повідомила газета Rzeczpospolita.

Згідно з даними Головного управління Національної поліції Польщі, за останні шість місяців про злочини, вчинені на ґрунті ненависті, заявили 180 українців. Такий показник на 30% більший, ніж за минулий рік. Упродовж усього 2025 року польські правоохоронці зафіксували 275 подібних звернень. Водночас у поліції наголошують, що кількість таких випадків і надалі зростає. За попередніми оцінками, до кінця 2026 року число заяв може зрости приблизно до 360 та стати найвищим показником за останні роки.

Українці звертаються до поліції через різні випадки, йдеться не лише про образи, а й фізичні напади та прояви мови ворожнечі. Відомий польський кримінолог та професор Бруно Голист вважає, що посилення агресії є наслідком низки політичних та соціальних процесів.

«На початку масового прибуття українців після початку повномасштабної війни до них переважало позитивне ставлення. Зараз агресія та ненависть стають більш поширеними. Певний вплив на це мають політики та громадські діячі. Коли вони заявляють, що українців у Польщі забагато, частина людей сприймає це як сигнал підтримувати такі настрої та дії. Крім того, частина суспільства загалом має упереджене ставлення до іноземців», – заявив Бруно Голист.

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Водночас, на думку експерта, окремі інциденти за участі українців, які набувають широкого розголосу, також негативно впливають на ставлення до громадян України загалом.

«Оскільки українців у Польщі багато, стають помітнішими й окремі негативні прояви, пов'язані з їхньою присутністю, а також окремі правопорушення. Я не хочу сказати, що вони самі дають підстави для негативного ставлення до себе. Але якщо, наприклад, громадянин України у стані алкогольного сп'яніння вчиняє ДТП, у якій люди травмуються або гинуть, такі випадки впливають на ставлення до всіх українців», – додав Голист.

Натомість в громадській організації «Об’єднання українців у Польщі» зазначають, що чергове зростання агресії до українців відбулося у 2025 році на тлі президентської виборчої кампанії, під час якої польські політики пропонували різні способи обмеження прав і пільг для українців, які проживають у Польщі. Як йдеться у повідомленні, особливу роль у загостренні антиукраїнських настроїв відіграв скандальний польський політик та кандидат у президенти Польщі Гжегож Браун, який під час своєї виборчої кампанії разом з молодим хлопцем зірвав з будівлі мерії Білої Підляски синьо-жовтий прапор, який висів там з лютого 2022 року на знак підтримки України. На думку дослідників, саме цей інцидент започаткував масштабну кампанію зі зняття українських прапорів у різних регіонах Польщі, до якої долучилися не лише його прихильники, а й пересічні громадяни.

Зазначається, що 2026 рік став ще складнішим для польсько-українських відносин. Чергове загострення спричинила тема Волинської трагедії, а також рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з батальйонів назву «Героїв УПА». Після цього президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Загалом про зміну ставлення поляків до українців свідчать і результати соціологічного опитування, проведеного Інститутом ринкових і соціальних досліджень IBRiS, яке провели у липні 2026 року. Згідно з дослідженням, 33,6% респондентів заявили, що їхнє ставлення до українців погіршилося, 1,8% – що покращилося, тоді як 60,7% не помітили жодних змін.

Понад половина опитаних (56%) поклали відповідальність за нинішню кризу у польсько-українських відносинах на президента України Володимира Зеленського. Ще 20% вважають, що відповідальність однаковою мірою несуть президенти обох держав, а 19,7% покладають провину на президента Польщі Кароля Навроцького.

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Нагадаємо, 13 липня у польському місті Бельсько-Бяла затримали чоловіка, який словесно ображав групу українських дівчат, які їхали в автобусі. Чоловік називав дітей «шмаркачками, що виросли на польських грошах» та «українськими к*рвами». Згодом виявилося, що чоловік, який напав на неповнолітніх дівчат, є працівником транспортної компанії.