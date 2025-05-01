Момент, коли знімають український прапор з будівлі мерії Білої Підляської 30 квітня 2025 року

Скандальний польський політик та кандидат у президенти Ґжегож Браун разом з молодим хлопцем зірвав з будівлі мерії Білої Підляскій синьо-жовтий прапор, який висів там з лютого 2022 року на знак підтримки України. Це сталося у середу ввечері, 30 квітня, під час виступу Брауна перед своїми прихильниками у межах виборчої кампанії. Зараз справу розслідує поліція.

На початку зустрічі з виборцями у Білій Підляській Ґжегож Браун сказав, що якщо він стане президентом, то звертатиме на місто більше уваги й навіть може «перенести туди крісло президента». Згодом хтось з учасників агітаційної акції вигукнув, чи не допоможе Браун зняти з мерії український стяг. Після цього у натовпі почали передавати драбину. Сайт Onet пише, що поліція намагалася не дати поставити драбину, але почалася бійка, в якій взяв участь і сам Ґжегож Браун.

Відео інциденту опублікувала депутатка Європарламенту від Польщі Марта Вцісло. На відео видно, як один з учасників мітингу виліз по драбині й зірвав синьо-жовтий прапор з будівлі мерії, який висів біля прапора Польщі та ЄС. Натовп підтримує молодика вигуками й закликає спалити стяг.

«Ось так виглядає мітинг Брауна в Білій Підляській. Люди зайшли до будівлі мерії та зірвали український прапор. Політика ненависті бере своє. Це не патріотизм. Це ганьба. Поліція була змушена застосувати силу проти агресивного натовпу на чолі з Брауном», – написала Марта Вцісло.

На іншому відео, яке оприлюднив керівник канцелярії мера міста Біла Підляська Войцех Сосновскі, видно, що Браун вилазить на драбину й забирає синьо-жовтий прапор у хлопця. Кандидат в президенти Польщі тисне руку провокатору й називає його «паном Кацпером». Войцех Сосновскі написав, що такі люди як Браун не мають потрапляти до влади.

«Закликаю вас усіх як свідків того, що пан Кацпер, як мій помічник, призначений на обов’язки польського члена Європейського парламенту на моє прохання та за моїм прямим наказом, зробив те, що він зробив. Тож це моя відповідальність», – заявив Браун.

Натовп переймаються, що молодика затримає поліція, а натовп скандує «дякую!». Браун сказав, що «принесе прапор до посольства тієї країни, якій він належить».

Інцидент розслідує Люблінська поліція. Поліцейські з Білої Підляської розповіли, що вже ідентифікували чоловіка, який зірвав прапор. Всі зібрані матеріали передадуть до прокуратури.

«Під час вчорашнього зібрання в Білій Підляській за участю кандидата в президенти Ґжегожа Брауна виникла ситуація, в якій поліція була змушена вжити заходів. Ми реагуватимемо на кожне порушення закону і з боку кожної людини! Поліцейські також вжили заходів проти кандидата в президенти. Дійсно, депутатська недоторканність – це зобов'язання, а не мандат на безкарність», – йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, що 57-річний Ґжегож Браун до січня 2025 року був членом проросійської партії «Конфедерація», яка підтримувала акції з висипанням українського зерна на кордоні. Партія представила Славоміра Менцена як офіційного кандидата на посаду президента, але Браун самовільно висунув свою кандидатуру. Після цього його вигнали з «Конфедерації». Згідно з останніми соціологічними опитуваннями, станом на кінець квітня 2025 року підтримати Ґжегожа Брауна готові приблизно 2% польських виборців.

Ґжегож Браун відомий через низку його антиєвропейських, антисемітських й антиукраїнських заяв і дій. Він був єдиним депутатом Сейму, який не підтримав резолюцію із закликом до ЄС та НАТО допомогти Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Політик 2023 року забрав із Краківського суду ялинку з українською символікою й викинув її на смітник. Того ж року йому не сподобалися ханукальні свічки у Сеймі Польщі й він загасив їх порошковим вогнегасником. З трибуни Сейму Браун назвав запалення свічок «сатанинським актом». Коли депутату намагалися завадити, то він розпилював порошок на людей. У червні 2024 року Браун зірвав прапор України у Кракові. Свої дії він пояснив тим, що символіка висить нібито у неправильному місці.

Ґжегож Браун також є депутатом Європарламенту, в якому він 29 січня 2025 року вигуками зірвав хвилину мовчання під час вшанування жертв Голокосту. Через це Брауна на пів року відсторонили його від участі в засіданнях Європарламенту та на 30 днів позбавили зарплатні.