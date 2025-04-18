Гізель Ягельська та Ґжегож Браун

Депутат Європарламенту та кандидат у президенти Польщі Ґжегож Браун напав на гінекологиню, яка провела аборт пацієнтці, у плода якої були важкі патології. Інцидент розслідує окружна прокуратура у Вроцлаві, повідомив Business Insider 17 квітня.

Як йдеться, 16 квітня польський політик разом з невідомими людьми намагався здійснити так званий «громадянський арешт» лікарки Гізелі Ягельської, яка зробила аборт пацієнтці на пізньому терміні. Процедура передбачала внутрішньосерцеву ін’єкцію, яка зупинила серцебиття плоду на 36-му тижні вагітності, тобто безпосередньо перед пологами.

У березні польські медіа розповідали історію вагітної Аніти, яка потрапила до психіатричного відділення після того, як на пізньому терміні дізналася про серйозні порушення розвитку плода і вирішила перервати вагітність. Після висновку психіатрів, які зафіксували ризик для її здоров’я, медики погодили аборт. Процедуру також схвалив національний консультант із перинатології.

Під час штурму лікарні в Олесниці Браун вимагав від поліції заарештувати лікарку. Ґжегож увійшов до адміністративної частини медзакладу, перегородив дорогу Гізелі Ягельській та замкнув її в кімнаті, не даючи їй повернутися до роботи понад годину.

У прокуратурі повідомили, що розслідування стосується, зокрема, позбавлення волі лікарки та перешкоджання її роботі. Слідчі також перевіряють правдивість повідомлення, що Ягельську нібито штовхали.

Слідство розглядає імовірність образ лікарки, а також наклепу проти неї. Окрім того, прокуратура досліджує імовірність загроз життю пацієнток через нездатність Гізелі Ягельської надати їм медичну допомогу.

Зауважимо, аборти в Польщі заборонені, за винятком випадків серйозних вад розвитку плода чи серйозної небезпеки для життя або здоров’я жінки, а також у випадку, якщо жінка завагітніла внаслідок зґвалтування.

Polska Agencja Prasowa додає, що після інциденту в лікарні в Олесниці за участю Брауна, лікарське самоврядування звернулося до політиків з проханням врегулювати законодавство про аборти. Вища медична рада підкреслила в ухвалі, що ця ситуація призводить до того, що напади на медиків стають дедалі частішими.

Нагадаємо, 57-річний Ґжегож Браун до січня 2025 року був членом проросійської партії «Конфедерація». Його вигнали з партії після того, як він самовільно зареєстрував свою кандидатуру для участі у виборах президента Польщі.

Ґжегож Браун відомий як противник Євросоюзу, антисеміт та українофоб. На початку повномасштабного вторгнення він був єдиним депутатом Сейму, який не підтримав резолюцію із закликом до ЄС та НАТО допомогти Україні. У 2023 році політик забрав із Краківського суду ялинку з українською символікою й викинув її на смітник. Наприкінці 2023 року Брауну не сподобалися ханукальні свічки у Сеймі Польщі й він загасив їх порошковим вогнегасником. Депутату намагалися завадити, але він розпилював порошок на людей. Браун з трибуни Сейму назвав запалення свічок «сатанинським актом».

У червні 2024 року Браун зірвав прапор України у Кракові й заявив, що зробив це, бо символіка висить нібито в неправильному місці. Крім цього, політик підтримував протести фермерів, які блокували український кордон, й брав участь у мітингах.

У березні 2025 року Брауна на пів року відсторонили від засідань Європарламенту через те, що 29 січня політик вигуками зірвав хвилину мовчання під час вшанування жертв Голокосту.