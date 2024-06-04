Після ремонту щогли український прапор повернуть на місце

Скандальний польський депутат ультраправої партії «Конфедерація польської корони» Ґжеґож Браун [Grzegorz Braun] зняв прапор України з пагорба Костюшка в Кракові. Про це він повідомив у соцмережі X у вівторок, 4 червня. Браун також опублікував відео, на якому видно, як прапор зривають з флагштока.

«Прапор України, який опинився у неправильному місці, я, як чесна людина, що знайшла його, передаю до консульства в Кракові», – написав польський політик.

Браун доповнив свій твіт антиукраїнськими хештегами, зокрема #StopUkrainizacjiPolski («Зупиніть українізацію Польщі»), #ŻebyPolskaByłaPolska («Щоб Польща була Польщею»).

Flagę UKR , która znajdowała się w niewłaściwym miejscu, jako uczciwy znalazca przekazuję do konsulatu w Krakowie. #StopUkrainizacjiPolski #DrużynaBrauna #ŻebyPolskaByłaPolska pic.twitter.com/LlfQJXn0Jm — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) June 4, 2024

Rzeczpospolita пише, що директор бюро Комітету Пагорба Тадеуша Костюшка Лешек Цєрпяловський не знає, чи Ґжеґож Браун особисто зривав прапор. На відео видно, що в акції брали участь кілька людей. Також при зриванні прапора була пошкоджена щогла.

«Ми трактуємо це як знищення майна. Щогла належить комітету, вона була пошкоджена і потребує нових частин», – сказав Цєрпяловський, додавши, що після ремонту щогли прапор повернуть на місце.

У Малопольському воєводстві зазначили, що про факт зняття українського прапора повідомили поліцію та очікують правової оцінки цього вчинку. Слідчі вирішуватимуть, яку кваліфікацію надати справі — за статтями про крадіжку, знищення майна, чи, можливо, й розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Антиукраїнські витівки депутата Ґжеґожа Брауна

Ґжеґож Браун не вперше робить суперечливі дії проти українських символів, які, на його думку, не повинні з’являтися в польському публічному просторі. У квітні 2022 року Браун протестував проти рішення Сейму вивісити на будівлі український прапор. Тоді він сказав, що було б «негідно» вивішувати його на місці, яке належить господареві.

Також Ґжеґож Браун займався антиукраїнською пропагандою в польському сегменті інтернету, брав участь в акціях протесту з підтримки польських фермерів, де підтримував блокаду кордону з Україною.

У січні Сейм Польщі зняв недоторканність зі скандального депутата, якого звинувачували в дискримінації людей через їхню релігійну приналежність, нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості, пошкодженні майна тощо. Серед них, зокрема, згадується інцидент 12 грудня 2023 року, коли депутат в будівлі Сейму загасив вогнегасником ханукальні свічки.