Сутички з поліцією під час мітингу польських фермерів у Варшаві 6 березня

У Варшаві, від ранку 6 березня, триває масштабний протест фермерів. Під час мітингу між протестувальниками та правоохоронцями почалися сутички поблизу Сейму. Кілька мітингарів прорвалися до будівлі уряду, але їх вже затримали. Мітингувальники кидають у бік поліції каміння та петарди, а правоохоронці застосовують сльозогінний газ. За інформацією поліції, кілька правоохоронців отримали поранення.

«Поведінка, яка загрожує безпеці наших офіцерів, зокрема кидання в них бруківки, не може сприйматися легковажно і вимагає жорсткої та рішучої відповіді. Поліція не є стороною у поточній суперечці, через яку відбуваються протести. На вулиці Війській було поранено кількох поліцейських. Частина мітингувальників намагалася пройти крізь бар'єри, що загороджували Сейм. Їм завадили це зробити», – повідомляє поліція Варшави.

Znów starcia z policją przed Sejmem, policja spycha protestujących, używa gazu i granatów hukowych. @OnetWiadomosci pic.twitter.com/vDu8ocEuLL — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) March 6, 2024

За інформацією Wyborcza.pl, на місце сутичок прибули автомобілі швидкої допомоги. Поранення отримали і мітингувальники. Поліція відтіснила від Сейму частину протестувальників. Однак сутички станом на 16:20 все ще тривають. Сайт Polsat News повідомив, що один з мітингарів кинув бруківку на камеру журналістів. Крім цього, журналіст Wyborcza.pl розповів, що один з поліцейських вдарив його щитком.

Зазначимо, що також до протесту фермерів 6 березня долучилися мисливці. Однак вони завершили свою акцію до початку сутичок. Наразі невідомо, хто саме розпочав протистояння з поліцією. Журналісти Wyborcza.pl розповідають, що серед мітингарів були люди в балаклавах, які провокували правоохоронців.

Protestujący zepchnięci na ulicę Matejki. W policję lecą butelki @OnetWiadomosci pic.twitter.com/LfgxBb3nHf — Marcin Terlik (@MarcinTerlik) March 6, 2024

До протестувальників приєдналися політики відомої українофобськими заявами партії «Конфедерація». Зокрема, йдеться про Гжегожа Брауна і Славоміра Менцена. Станом на 16:40 перед Сеймом перебуває кілька тисяч мітингарів, яких продовжує відтісняти поліція. Правоохоронці застосовують світлошумові гранати. О 17:00 кількість протестувальників почала зменшуватися. О 17:20 Wyborcza.pl повідомила, що поблизу Сейму перебуває приблизно 100-200 людей, сутички припинилися.

На сутички з поліцією відреагував заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак. Він заявив, що це не сільськогосподарський протест, а провокація.

«Я не вірю, що нормальні фермери влаштували сьогодні бунт під Сеймом. Слід якнайшвидше ізолювати провокаторів і порушників порядку від аграріїв, які прийшли продемонструвати і показати масштаби проблем сільського господарства після восьми років неефективного правління ПіС. Аграрії, особливо зараз, мають звернути увагу на те, щоб ніхто не асоціював агропротести з бійкою», – написав Міхал Колодзейчак.

Заступник голови Міністерства спорту Польщі Пьотр Борис вважає, що до ескалації причетна партія «Право і справедливість», яка нібито пропонувала не пов'язаним із сільським господарством людям по 200 злотих за участь у протесті.

«Я сам бачив рекламу, де членам "Солідарності" платили по 200 злотих за те, щоб вони захотіли прийти. Я не кажу про всіх членів "Солідарності", але про багатьох людей, які кидали каміння та бруківку в поліцейських», – сказав Пьотр Борис.

Додамо, що протестувальники вимагають у польського уряду та Євросоюзу відмовитися від «зеленого курсу», зупинити імпорт товарів з України, скасувати безвіз для українських вантажівок. Попередній протест фермерів у Варшаві відбувся 27 лютого.