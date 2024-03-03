Ситуація із затримкою військової техніки на кордоні триває від початку зернової блокади

Польські мітингарі не пропускають вантажівки із допомогою для українських військових. Про це у своїх соцмережах повідомив українець Назар Смик, який живе у Великій Британії і займається закупівлею військової та промислової техніки для України. Назар Смик у неділю, 3 березня, написав, що перед пунктом пропуску «Медика-Шегині» стоять дві його вантажівки.

«У*бани фермери знову не пускають вантажівки для наших військових», – написав українець.

У коментарі ZAXID.NET Назар Смик розповів, що дві його фури везуть до України чотири військові вантажівки Daf.

«Це демілітаризовані військові вантажівки, які йдуть на один з фондів, вони вже оплачені. Вже на місці їх розподілять між бригадами, зокрема, для 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України. Сказали поляки, що не пропустять. Говорив з посольством, там сказали, що весь кордон перекритий. Поліція пробувала перекинути вантажівки на другий пропускний пункт, а там пропускають одну фуру в годину, якщо я туди поїду, то буду декілька діб стояти», – розповів українець.

Зазначимо, раніше ZAXID.NET вже писав, що поляки заблокували на кордоні вантажівки з допомогою військовим. Тоді Назар Смик повідомив, що його автотранспорт з технікою для ЗСУ три дні був заблокований на кордоні. Після розголосу цієї ситуації, зокрема, публікацій у ЗМІ, вантаж Назара Смика пропустили.

Назар Смик зазначив, що польська поліція ніяк на ситуацію не реагує. Чоловік додав, що проблеми виникають з кожною фурою, яка їде в Україну.

«У них вибори і вони спеціально блокують кордон. Поліція навіть не пропускає до мітингувальників. Поліція нічого там не може зробити, вона просто уникає конфліктів. Минулий раз митники через скандал вночі пішли і витягнули фури, і перекинули їх через кордон. Я зробив тоді скандал, але ситуація не помінялася. Сьогодні знову фури стоять. Я змушений робити скандал, щоб показувати полякам, що за дурня відбувається на кордоні», – зазначив Назар Смик.

Волонтер додав, що така ситуація із затримкою військової техніки на кордоні триває від початку зернової блокади, логістика збільшилася з п’яти до 14 днів.

Як повідомив в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко, зараз на українсько-польському кордоні продовжують блокувати всі шість пунктів пропуску, а в черзі на в’їзд в Україну очікують 2400 вантажівок. Найбільші черги поблизу пунктів пропуску «Краківець» та «Ягодин». У «Ягодині» пропускають вантажівки лише у напрямку України, за минулу добу через цей пункт пропуску проїхали лише 70 транспортних засобів.

«Нагадаю про те, що "Ягодин" – це найбільший інфраструктурний напрямок де може перетинати кордон 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідують в Україну... Жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, оскільки їх не пропускають», – повідомив речник ДПСУ.

Нагадаємо, поляки почали блокувати кордон з листопада 2023 року. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали перекривати рух у пунктах пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи від своєї влади та влади Європейського союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просять дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку. Їхні вимоги іноді абсурдні і плутані. А політики, які підтримують блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стоїть за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.