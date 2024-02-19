Вантажівки для розвантаження снарядів купили українським військовим на фронт волонтери, однак їх не можуть доставити вчасно через блокаду кордону

Поляки, які блокують пункти пропуску на польсько-українському кордоні, не пропускають машини ні з гуманітарною допомогою, ні з обладнанням, необхідним для українських військових. Українець Назар Смик, який живе у Великій Британії і займається закупівлею військової та промислової техніки для України, повідомив, що його автотранспорт з технікою для ЗСУ вже три дні заблокований на кордоні.

«Мої фури вже 3 дні стоять з військовою технікою під кордоном, бо їх не пускають *бані польські селюхи. На цих фото – вантажівки, які мають йти до артилеристів для швидкого розвантаження боєприпасів на позиції», – написав українець.

Назар Смик розповів ZAXID.NET, що зараз у Медиці на кордоні стоять дві його фури з вантажівками і дві фури з пікапами. За документами вантаж офомлений як гуманітарна допомога, яка після доукомплектування йде на ЗСУ. Ці вантажівки використовуватимуть Сили оборони України, зокрема Daf з краном для завантаження снарядів вже б мав використовуватися артилеристами 47 бригади.

«Головна проблема в тому, що поліція їм сприяє. Фури навіть не доїхали до мітингувальників, тому що стоять в загальній черзі за поліцією. Вона має свій блокпост і не пропускає», – каже волонтер.

Назар Смик зазначає, що така ситуація із затримкою військової техніки на кордоні триває від початку зернової блокади.

«Мали блокувати лише зерно, а блокують аболютно все, хто би що не говорив і як би не виправдовувався. З першого дня, коли почалася блокада, мої фури відразу почали затримувати. Ми возимо військову техніку, в середньому одна фура в день. Тобто п’ять вантажівок на тиждень. Якщо раніше заїхати в Україну і повернутися займало три дні, тепер – 14. Це дуже важка ситуація», – пояснює Назар Смик.

DAF 4442 з краном для завантаження снарядів (фото Назара Смика)

Нагадаємо, поляки почали блокувати кордон з листопада 2023 року. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали перекривати рух у пунктах пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи від своєї влади та влади Європейського союзу кращих умов праці для себе. Зокрема, вони просять дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, негайної виплати всіх субсидій, повернення дозвільної системи для українських перевізників, заборони імпорту української продукції та мають інші вимоги, які часто до України не мають жодного стосунку. Їхні вимоги іноді абсурдні і плутані. А політики, які підтримують блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стоїть за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.