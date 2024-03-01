Блокування українських водіїв тривало щонайменше дві години

Польська поліція на кордоні України та Польщі не пропустила українських далекобійників, які йшли на переговори з мітингарями. Загострення відбулося у п’ятницю, 1 березня, коли до протестів польських фермерів долучилися польські перевізники, повідомила «Європейська правда».

На пункті пропуску «Корчова – Краківець», де тривають протести польських фермерів. Сьогодні до них приєдналися польські далекобійники.

Українські водії повідомили журналістам, що польська поліція, яка перебуває на кордоні, не дозволила перевізникам підійти до польських протестувальників, щоб провести мирні перемовини. Польські правоохоронці оточили українських перевізників, розбили їх на менші групи та не дозволяли повернутися до своїх вантажівок протягом приблизно двох годин.

Поліцейські повідомили, що нібито вони намагалися заблокувати дорогу для поляків. Натомість українські перевізники відкидають ці обвинувачення.

Українці рухалися для перемовин із мітингарями, щоб врегулювати питання пропуску вантажівок через кордон. Вранці 1 березня польська поліція повідомила про зменшення кількості українських вантажівок, які будуть пропускати через кордон за годину. Протестувальники встановили пропускний ліміт в одну машину за годину.

Станом на 16:00 польські правоохоронці зняли блокування з українських перевізників та дозволили їм повернутися до вантажівок та кемпінгів. Водночас швидкість пропуску вантажівок через кордон не збільшилася.

У посольстві України в Польщі заявили, що знають про ситуацію на кордоні та постійно контактують з польською поліцією. Наразі Україна не прокоментувала ситуацію з блокуванням українських перевізників.

Нагадаємо, довгий час на території Польщі тривають протести польських фермерів та перевізників проти ухвали Євросоюзу про продовження безмитної торгівлі з Україною до 2025 року – так званої «Зеленої угоди». Поляки блокують пункти пропуску на кордоні з Україною та систематично влаштовують провокації проти українських водіїв, знищуючи збіжжя та блокуючи шлях українцям. На думку українського уряду, знищення агропродукції з України схоже на сплановані диверсії.

28 лютого прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна розглядає тимчасове закриття кордону з Україною для товарообігу. Для експортного блокування, за словами Туска, тривають перемовини з українською стороною. Водночас того ж дня, 28 лютого, Україна та Польща протягом перемовин не згадали про можливість блокування кордону.