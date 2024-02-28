Про імовірне перекриття кордону Туск заявив на брифінгу щодо польських протестів

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна може тимчасово повністю закрити кордон з Україною. Наразі триває обговорення з українською владою, повідомив Туск на брифінгу у середу, 28 лютого, передає PAP.

«Я не приховую, що ми говоримо з Україною про тимчасове закриття кордону. Я готовий до жорстких рішень щодо кордону, але за погодженням з Україною», – повідомив Дональд Туск.

Прем’єр-міністр Польщі також зазначив, що йдеться і про обмін товарами з Україною. Про перекриття кордону та припинення товарообігу Туск говоритиме з польськими фермерами, які протестують на кордонах, у четвер, 29 лютого.

За словами Дональда Туска, першочергово обговорюються ліміти безмитного експорту української агропродукції, оскільки ті обсяги, які пропонує Євросоюз та Україна, є «неприйнятними». Прем’єр-міністр заявив, що Польща пропонуватиме у Брюсселі зменшити ліміти продукції без розмитнення до довоєнного часу.

«Було зроблено спробу трохи обмежити надходження сільгосппродукції з України – щоб безмитно потрапляло стільки ж, скільки у 2022 і 2023 роках. Польща пропонуватиме в Брюсселі, щоб базовим періодом були не 2022-2023 роки, а час до війни», – повідомив Дональд Туск.

Зазначимо, Дональд Туск озвучив можливість виключно економічного аспекту перекриття кордонів. Натомість прем’єр-міністр не зазначив про обмеження пасажирського руху між Україною та Польщею.

На момент публікації українська сторона не прокоментувала можливе закриття кордонів.

Нагадаємо, кілька тижнів поспіль на території Польщі тривають протести польських фермерів, які виступають проти «зеленої угоди» Євросоюзу. Угода передбачає продовження безмитної торгівлі з Україною до 2025 року. Поляки заявляють, що через відсутність європейських стандартів у вирощуванні зерна українські аграрії можуть безперешкодно продавати агропродукцію до Європи та Польщі, що загрожує польським агропідприємствам.

Зокрема, польські протестувальники вийшли мітингувати на кордоні з Україною, де заблокували рух вантажівок із зерном та системно нищать українське збіжжя, висипаючи його з автомобілів та залізничних вагонів. На думку українського уряду, знищення агропродукції з України схоже на сплановані диверсії.

На тлі протестів та провокації польський уряд оголосив, що внесе пункти пропуску до об’єктів критичної інфраструктури, що має на меті розблокувати кордони. Проте під час брифінгу 28 лютого Дональд Туск не розповів, чи Польща буде це робити.

Зазначимо, 28 лютого відбудеться зустріч між польським та українським урядами для врегулювання протестів на кордоні. Раніше президент Володимир Зеленський закликав президента Польщі Анджея Дуду та Дональда Туска прибути на кордон для обговорення та врегулювання ситуації, проте ні представники уряду, ні лідери країни, не приїхали на кордон 24 лютого. Сам Туск аргументував це тим, що Україна та Польща і там матимуть зустріч 28 лютого.