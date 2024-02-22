Дональд Туск зробив заяву на прес-конференції 22 лютого

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час прес-конференції 22 лютого заявив, що у найближчі години пункти пропуску на кордоні з Україною та визначені ділянки автомобільних та залізничних доріг внесуть до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Це потрібно для того, щоб забезпечити повну пропускну спроможність на кордоні, коли мова йде про військовий транспорт і гуманітарну допомогу, що везуть в Україну. Польський урядовець наголосив, що треба розмежовувати питання підтримки сільськогосподарських виробників і підтримку України.

«Для того, щоб забезпечити 100-відсоткову гарантію того, що військова допомога, техніка, боєприпаси, гуманітарна та медична допомога без затримок дійдуть до української сторони, ми внесемо пункти перетину кордону з Україною та визначені ділянки автомобільних та залізничних доріг до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Це питання найближчих годин», – цитує Дональда Туска RMF24.

Він зазначив, що це означатиме «інший тип організаційного режиму» на переходах і під’їзних шляхах до них. Це забезпечить рух через кордон без будь-яких затримок і перешкод.

Глава польського уряду додав, що не можна допустити до активності тих, хто відкрито і активно служить пропаганді Владіміра Путіна, використовуючи протест фермерів на кордоні з Україною. Він підкреслив, що будь-яка підтримка путінського наративу в публічному просторі є державною зрадою.

Під час прес-конференції Дональд Туск наголосив, що польська держава зобов’язана захищати інтереси польських фермерів і сільськогосподарських виробників. Водночас він нагадав, що Польща була на боці України з перших днів війни і навіть раніше, підтримувала Україну всіма доступними засобами. Він закликав до розмежування цих двох питань у внутрішній та міжнародній дискусії – беззастережної підтримки України та захисту польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною.

Водночас Туск сказав, що між урядами Польщі та України запланована зустріч на 28 березня. Зустрічатися раніше немає потреби, відповів Туск, реагуючи на запрошення Зеленського приїхати на кордон до 24 лютого. Прем’єр-міністр Польщі запевнив, що останніми днями провів низку зустрічей з лідерами європейських країн і є у постійному контакті з президентом Анджеєм Дудою, тож підсумував, що співпраця щодо України є стовідсотково злагодженою.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав польського президента Анджея Дуду та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска приїхати до 24 лютого на польсько-український кордон для розв’язання питання блокади кордону польськими мітингувальниками. Польські перевізники, а потім фермери почали блокаду кордону у листопаді 2023 року. Рух ситуативно перекривають на різних пунктах пропуску, часом не пропускаючи навіть легковий транспорт та гуманітарну і військову допомогу Україні. Хто стоїть за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут.