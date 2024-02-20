Один з польських протестувальників закріпив проросійський плакат із прапором СРСР на своєму тракторі

Під час протестів, які тривають на території Польщі, місцеві аграрії використали проросійський банер, який закликав президента Росії Владіміра Путіна «навести порядок в Україні». Також на передній частині трактора, на якому був закріплений проросійський плакат, вивісили прапор СРСР.

Як повідомила у вівторок, 20 лютого, польська газета Wyborcza, під час протесту польських аграріїв, який відбувався на автостраді поблизу прикордонного села Гожичкі, на одному з тракторів журналісти виявили проросійський плакат. На ньому написали заклик до Владіміра Путіна «розібратися» з Україною та владою.

«Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями», – йшлося у тексті банера.

За словами організаторів протесту, учасники мітингу несуть індивідуальну відповідальність за зміст банерів. Так, проросійський плакат вивісив власник трактора, який брав участь у протесті щодо закриття українсько-польського кордону.

Організатори протесту заявили, що не мають нічого проти України, проте виступають за припинення імпорту української аграрної продукції. Нагадаємо, польські аграрії тривалий час протестують проти рішення Єврокомісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року. Протестувальники блокують кордони та влаштовують акції протесту по всій території країни, вимагаючи закрити кордон Польщі та України.

Правоохоронці відреагували на проросійський банер – у прес-службі польської поліції повідомили, що вже вживають заходів проти учасника протесту, який вивісив плакат. Поліцейські відкрили провадження щодо пропаганди тоталітарного державного устрою. Також ситуацію прокоментував голова польського МВС Марчін Кервінський, який заявив, що згоди на такі злочинні дії не буде.

Зазначимо, у Польщі та на кордоні з Україною тривають протести польських аграріїв, які з кожним днем посилюються. 20 лютого поляки повністю заблокували рух трьома пропускними пунктами між Польщею та Україною. Згодом мітингарі все ж послабили обмеження руху, проте продовжують акції протесту у шістьох КПП на українсько-польському кордоні.

На тлі польських протестів Україна планує відкрити новий експортний маршрут річкою Дунай, який проходитиме через Румунію, покликаний повернути обсяги експорту збіжжя до довоєнних показників. Для цього Українське Дунайське пароплавство побудувало другу великотоннажну баржу SLG, яка, за планами міністерства інфраструктури України, перевозитиме продукцію з порту Ізмаїл до румунської Констанци.