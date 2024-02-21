Польські фермери вимагали від Путіна навести лад з Україною, Польщею і Брюсселем

МЗС Польщі стривожене проросійським плакатом, який використав один з учасників протесту фермерів 20 лютого, та закликало протестувальників дистанціюватися від подібних осіб, оскільки це шкодить репутації країни. З такою заявою 21 лютого виступив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Йдеться про плакат фермера із закликом до Путіна «навести лад з Україною, Брюсселем та польською владою», поруч з яким використали також прапор СРСР.

«МЗС з найвищим занепокоєнням відзначає появу на останніх блокадах аграріїв антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Владіміра Путіна і війну, яку він продовжує вести», – заявили у відомстві. У МЗС додали, що такі вчинки шкодять репутації Польщі, яка серед перших почала допомагати Україні та прийняла українців, які рятувались від війни, а також дискредитує організаторів протестів.

«Ми переконані, що це спроба “захопити” протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп, ймовірно, під впливом російських агентів. Закликаємо організаторів протестів ідентифікувати і вилучити зі своїх лав нечисленних ініціаторів цієї і подібних дій», – заявив речник.

У коментарі RMF24, Павел Вронський заявив, що інцидент є шокуючим і дискредитує протести.

«Ці дії не допомагають ні фермерам, ні вирішенню суперечки з Україною. Єдиний, хто виграє від цього – Владімір Путін», – заявив речник, додавши, що не важливо, чи проросійські гасла з’явилися через реальних агентів Росії, чи через "корисних ідіотів".

Нагадаємо, під час протестів, які тривають у Польщі, місцеві аграрії використали проросійський банер, який закликав президента Росії Владіміра Путіна «навести порядок в Україні». Банер із таким написом та прапором неіснуючого СРСР помітили на тракторі у селі Ґожичкі Сілезького воєводства.

Правоохоронці відреагували на проросійський банер – у прес-службі польської поліції повідомили, що вже вживають заходів проти учасника протесту, який вивісив плакат. Поліцейські відкрили провадження щодо пропаганди тоталітарного державного устрою. Також ситуацію прокоментував голова польського МВС Марчін Кервінський, який заявив, що згоди на такі злочинні дії не буде.