Володимир Зеленський заявив, що особисто готовий прибути на кордон для врегулювання ситуації

Президент України Володимир Зеленський закликав польського президента Анджея Дуду та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска приїхати до польсько-українського кордону. Туди ж до 24 лютого мають прибути члени українського уряду, повідомив у середу, 21 лютого, Володимир Зеленський у своєму зверненні.

«Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити», – заявив Володимир Зеленський.

Також президент повідомив, що готовий бути на кордоні спільно з українським урядом. Володимир Зеленський закликав Європейську комісію зберегти єдність в Європі та запропонував, щоб на кордон з Україною та Польщею приїхав і представник Єврокомісії.

«Ми бачимо й надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися. Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь», – сказав президент.

Нагадаємо, у Польщі та на кордоні з Україною тривають протести польських аграріїв, які з кожним днем посилюються. 20 лютого поляки повністю заблокували рух трьома пропускними пунктами між Польщею та Україною. Згодом мітингарі все ж послабили обмеження руху, проте продовжують акції протесту у шістьох КПП на українсько-польському кордоні.

Також збільшилася кількість провокацій з боку польських протестувальників. Зокрема, 11 лютого польські фермери на кордоні висипали зерно з трьох українських вантажівок. Згодом протестувальники висипали зерно із залізничних вагонів, які їхали транзитом до Німеччини.

20 лютого під час протестів у Польщі один з мітингарів повісив на свій трактор проросійський банер із закликом до Владіміра Путіна «навести лад в Україні, Брюсселі та польській владі», а також радянський прапор. На дії протестувальника відреагували польські правоохоронці та МЗС, яке заявило, що він дискредитує протести.