Анджей Дуда підтримує заклик Володимира Зеленського щодо зустрічі на кордоні, стверджують у Канцелярії Президента Польщі

У Канцелярії президента Польщі Анджея Дуди заявили, що польський президент підтримує ідею Володимира Зеленського про міжурядову зустріч для розв'язання питання щодо блокади кордону. Як заявив державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера в ефірі TVN24 ввечері, 21 лютого, в адміністрації Дуди вважають, що таку зустріч краще провести в іншому місці, а не на кордоні.

«Президент виступає за те, щоб вести цей діалог (розмови з польських аграріїв та українською стороною – ред.). Тільки так можна розв'язати велику проблему. Проблема двостороння і дуже потужна... Наші фермери борються за своє існування. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація є катастрофічною з обох сторін, дивлячись з цієї точки зору, тому що рішучість обох сторін величезна, і цю проблему просто необхідно вирішити», – сказав він.

Чиновник не відповів, чи готовий Дуда бути «патроном» зустрічі, але наголосив, що зараз потрібна зустріч польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України і представниками ЄС. Крім того, коментуючи ідею Зеленського про зустріч на кордоні, він сказав, що «це не найбезпечніше» місце. На думку чиновника, краще зустрітися у Варшаві, Жешуві чи Любліні.

«Звісно, ​​це не будуть довгі обговорення, тому що вони не можуть відбуватися там. Це про символ. Ідея полягає в тому, щоб очистити кордон», – додав він.

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський закликав польського президента Анджея Дуду та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска приїхати до польсько-українського кордону для розв'язання питання блокади кордону польськими мітингувальниками. Туди ж до 24 лютого мають прибути члени українського уряду.