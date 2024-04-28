У Полтаві Ігоря Шурму вигнали з на фан-сектору «Карпат»

Колишнього народного депутата України від проросійської партії «Опозиційний блок» львів’янина Ігоря Шурму брутально вигнали із фанатського сектора ФК «Карпати» під час матчу у Полтаві 27 квітня. Відео розмови із політиком опублікував львівський військовослужбовець та активіст праворадикальних організацій Антон Петрівський.

У суботу львівська команда грала у Полтаві матч проти місцевої команди. Подивитись гру львів’ян прийшов народний депутат минулих скликань від «Опозиційного блоку», Партії регіонів та СДПУ(о) Ігор Шурма. 65-річного політика у зеленому светрі із логотипом «Карпат» на фанатському секторі помітив військовослужбовець ЗСУ Антон Петрівський. Він підійшов до Шурми, який стояв на трибунах збоку від решти фанатів і спершу коректно, а потім і за допомогою ненормативної лексики вимагав від політика покинути фан-сектор.

Обережно! Відео містить нецензурну лексику!

На відео, яке опублікував військовий, він запитує Шурму, що той робить у фанатському секторі й просить піти з матчу. Петрівський зазначає, що Шурма дискредитує львівський фанатський сектор.

«Ти ж підтримуєш ДНР/ЛНР. Ти ж не вставав, коли голосували за Голодомор у [2015 році Шурма показово відмовився вшановувати у Верховній Раді жертв Голодомору]. Іди звідси на*ер. Просто йди звідси», – сказав військовий Шурмі. На відео видно, що Ігор Шурма не мав наміру вступати в діалог із опонентом і пішов з трибуни.

«Рідні ФК "Карпати" виграли сьогодні на виїзді в СК "Полтава" і вийшли в українську Прем'єр-лігу! Не обійшлось без інциденту. На матчі з'явився Ігор Шурма. Це львівський медведчуківець, який свого часу активно проявився в антиукраїнській діяльності. Довелось провести з ним роз'яснювальну роботу», – написав Антон Петрівський після інциденту у Telegram.

У коментарі ZAXID.NET Антон Петрівський розповів, що помітив і вигнав Ігоря Шурму з фан-сектору під час другого тайму. Після цього проросійський політик не повертався на трибуни й спостерігав за грою збоку.

«Я можу пробачити особисту образу. Але не пробачаю людям, які систематично і цілеспрямовано вчиняли дії проти української державності, ще й на користь нашого споконвічного ворога. Шурма, як і всі проросійські політики, має сидіти в тюрмі. Але це вже прерогатива СБУ. Найменше, що можу зробити саме я, це зробити те, що я зробив, хоча заслуговує він на агресивнішу реакцію», – каже Петрівський.

Нагадаємо, що 65-річний Ігор Шурма є уродженцем Львова. Він двічі ставав народним депутат України – у 2002 році від СДПУ(о) та у 2014 році від «Опозиційного блоку». Ігор Шурма на початку 2000 років був тісно пов'язаний з братом Віктора Медведчука Сергієм та протистояв Віктору Ющенку. Політик відмовився визнати терористичними псевдореспубліки, які Росія створила на Донеччині та Луганщині. Крім цього, Шурма не голосував за визнання Росії егресоркою. Один з його синів, Ростислав Шурма, у 2010-2014 роках був депутатом Донецької обласної ради від «Партії регіонів». З листопада 2021 року він є заступником керівника Офісу Президента України, а з 28 січня 2023 року – членом наглядової ради «Нафтогазу». Bihus.Info у серпні 2023 року опублікували розслідування, в якому йдеться, що сонячні станції під російською окупацією, співвласником яких є брат Шурми Олег, незаконно отримували оплату за «зеленим тарифом».