Новим заступником Єрмака буде колишній топ-менеджер Ахметова Ростислав Шурма (на фото)

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього генерального директора «Запоріжсталі» Ростислава Шурму заступником голови Офісу президента. Про це повідомляється в указі №592/2021, виданому у вівторок, 23 листопада.

Як зазначається, Шурма відповідатиме за економічний блок діяльності Офісу президента.

«Серед пріоритетних завдань – підготовка програм стимулювання економічного розвитку та підвищення енергоефективності», – цитує Шурму прес-служба Офісу президента.

Шурма посяде посаду замість Юлії Свириденко, кандидатуру якої прем'єр Денис Шмигаль на початку листопада подав на посаду першого віце-прем’єра - міністра економіки, а 4 листопада затвердила Верховна Рада.

Хто такий Ростислав Шурма

38-річний уродженець Львова Ростислав Шурма закінчив Національний університет «Києво-Могилянська академія» (економіка та підприємництво) та Київський економічний університет ім. Гетьмана (економічна теорія).

Впродовж 15 років працював у промисловості. Ростислав Шурма був членом наглядових рад ММК ім. Ілліча і заводу Промет (Болгарія), членом ради директорів Метінвест-Траметал (Італія). Свого часу очолював управління стратегії, працював фінансовим директором Макіївського металургійного заводу. У 2012-2019 роках обіймав посаду генерального директора металургійного заводу «Запоріжсталь», який входить до «Метінвесту» Ріната Ахметова і Вадима Новинського.

Ростислав Шурма також був головою Запорізької регіональної організації партії «Опозиційний блок».

З травня 2021 року Ростислав Шурма є членом наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».

Шурма в минулому був членом Партії регіонів, зокрема у 2010 році від цієї політичної сили він став депутатом Донецької обласної ради. У 2019 році балотувався до Верховної Ради під шостим номером у списку «Опозиційного блоку» разом із Євгеном Мураєвим, Олександром Вілкулом, Геннадієм Кернесом і Геннадієм Трухановим. Партія набрала лише 3% голосів і до Верховної Ради Шурма не потрапив.

Крім того, у четвертому скликанні Верховної Ради (2002 – 2006 рр.) був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата від СДПУ(о) Ігоря Шурми, який є його батьком.

Хто такий Ігор Шурма

Батько Ростислава Шурми – львів'янин Ігор Шурма давній соратник Віктора Медведчука. Працював у Львові лікарем, а згодом – чиновником управління охорони здоров'я Львівщини. У 1999 році вступив до партії СДПУ(о), з 2002 по 2006 представляв цю політсилу у Верховній Раді України.

Програвши вибори до парламенту у 2006 році погодився стати радником мера Харкова Михайла Добкіна, а згодом перейшов в облдержадміністрацію на посаду заступника голови з соціальних питань, і заступником харківського міського голови – директором Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міськради. Звільнився з посади лише у лютому 2014, напередодні розстрілів на Майдані. Згодом повернувся до Львова.

На позачергових виборах до Верховної Ради України у жовтні 2014 року балотувався і пройшов від партії «Опозиційний блок», яку сформували представники Партії регіонів та її сателітів.

Ігор Шурма неодноразово провокував гучні скандали. Зокрема, будучи народним депутатом України він відмовився піднятися з місця під час вшанування хвилиною мовчання жертв політичних репресій і Голодомору.

У липні 2015 року Ігоря Шурму у Львові облили свинячою кров’ю. Інцидент стався після прес-конференції, яку Шурма давав з нагоди відкриття своєї громадської приймальні народного депутата. Тоді двоє представників громадської організації «Правий сектор. Захід» підбігли до політика, коли він вийшов на вулицю і облили його кров’ю з пластикових пляшок.

Ігор Шурма також відмовлявся визнавати «ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що «у кожному середовищі є погані люди». Окрім того, у Верховній Раді не голосував за визнання Росії країною-агресором, пояснивши це тим, що «країни Європи цього поки не визнали».