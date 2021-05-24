Син Ігоря Шурми увійшов до наглядової ради «Укроборонпрому»
Ростислав Шурма призначений на посаду указом президента від 21 травня
Президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня 2021 року змінив склад наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». Згідно з указом голови держави до її складу увійшов директор АТ «Геліос», син уродженця Львова Ігоря Шурми – Ростислав.
Крім нього членами наглядової ради також стали радник голови ОП Тимофій Милованов та колишній член наглядової ради банку «Січ» Олександр Носов.
Іншим указом президент України припинив повноваження 82-річного Володимира Горбуліна, який очолював наглядову раду «Укроборонпрому». Доля ще двох членів наглядової ради – наразі незрозуміла. Так само наразі невідомі причини рішення змінити склад наглядової ради «Укроборонпрому».
Хто такий Ростислав Шурма
38-річний уродженець Львова Ростислав Шурма за освітою економіст, з 2006 року працював в групі «Метінвест».
Свого часу очолював управління стратегії, працював фінансовим директором Макіївського металургійного заводу та заступником директора металургійного дивізіону «Метінвест». Обіймав посаду генерального директора заводу «Запоріжсталь» з 30 липня 2012 по 25 листопада 2019 року.
З квітня 2015 року по лютий 2020 року очолював Запорізьку регіональну організацію партії «Опозиційний блок».
Хто такий Ігор Шурма
Батько Ростислава Шурми – львів'янин Ігор Шурма давній соратник Віктора Медведчука. Працював у Львові лікарем, а згодом – чиновником управління охорони здоров'я Львівщини. У 1999 році вступив до партії СДПУ(о), з 2002 по 2006 представляв цю політсилу у Верховній Раді України.
Програвши вибори до парламенту у 2006 році погодився стати радником мера Харкова Михайла Добкіна, а згодом перейшов в облдержадміністрацію на посаду заступника голови з соціальних питань, і заступником харківського міського голови – директором Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міськради. Звільнився з посади лише у лютому 2014, напередодні розстрілів на Майдані. Згодом повернувся до Львова.
На позачергових виборах до Верховної Ради України у жовтні 2014 року балотувався і пройшов від партії «Опозиційний блок», яку сформували представники Партії Регіонів та її сателітів.
Ігор Шурма неодноразово провокував гучні скандали. Зокрема, будучи народним депутатом України він відмовився піднятися з місця під час вшанування хвилиною мовчання жертв політичних репресій і Голодомору.
Ігор Шурма також відмовляється визнавати «ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що «у кожному середовищі є погані люди». Окрім того, у Верховній раді не голосував за визнання Росії країною-агресором, пояснивши це тим, що «країни Європи цього поки не визнали».
У липні 2015 року Ігоря Шурму у Львові облили свинячою кров’ю. Інцидент стався після прес-конференції, яку Шурма давав з нагоди відкриття своєї громадської приймальні народного депутата. Тоді двоє представників громадської організації «Правий сектор. Захід» підбігли до політика, коли він вийшов на вулицю і облили його кров’ю з пластикових пляшок.