38-річний уродженець Львова Ростислав Шурма 7 років був гендиректором заводу «Запоріжсталь»

Президент України Володимир Зеленський указом від 21 травня 2021 року змінив склад наглядової ради державного концерну «Укроборонпром». Згідно з указом голови держави до її складу увійшов директор АТ «Геліос», син уродженця Львова Ігоря Шурми – Ростислав.

Крім нього членами наглядової ради також стали радник голови ОП Тимофій Милованов та колишній член наглядової ради банку «Січ» Олександр Носов.

Іншим указом президент України припинив повноваження 82-річного Володимира Горбуліна, який очолював наглядову раду «Укроборонпрому». Доля ще двох членів наглядової ради – наразі незрозуміла. Так само наразі невідомі причини рішення змінити склад наглядової ради «Укроборонпрому».

Хто такий Ростислав Шурма

38-річний уродженець Львова Ростислав Шурма за освітою економіст, з 2006 року працював в групі «Метінвест».

Свого часу очолював управління стратегії, працював фінансовим директором Макіївського металургійного заводу та заступником директора металургійного дивізіону «Метінвест». Обіймав посаду генерального директора заводу «Запоріжсталь» з 30 липня 2012 по 25 листопада 2019 року.

З квітня 2015 року по лютий 2020 року очолював Запорізьку регіональну організацію партії «Опозиційний блок».

Хто такий Ігор Шурма

Батько Ростислава Шурми – львів'янин Ігор Шурма давній соратник Віктора Медведчука. Працював у Львові лікарем, а згодом – чиновником управління охорони здоров'я Львівщини. У 1999 році вступив до партії СДПУ(о), з 2002 по 2006 представляв цю політсилу у Верховній Раді України.

Програвши вибори до парламенту у 2006 році погодився стати радником мера Харкова Михайла Добкіна, а згодом перейшов в облдержадміністрацію на посаду заступника голови з соціальних питань, і заступником харківського міського голови – директором Департаменту охорони здоров'я та соціальних питань Харківської міськради. Звільнився з посади лише у лютому 2014, напередодні розстрілів на Майдані. Згодом повернувся до Львова.

На позачергових виборах до Верховної Ради України у жовтні 2014 року балотувався і пройшов від партії «Опозиційний блок», яку сформували представники Партії Регіонів та її сателітів.

Ігор Шурма неодноразово провокував гучні скандали. Зокрема, будучи народним депутатом України він відмовився піднятися з місця під час вшанування хвилиною мовчання жертв політичних репресій і Голодомору.

Ігор Шурма також відмовляється визнавати «ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що «у кожному середовищі є погані люди». Окрім того, у Верховній раді не голосував за визнання Росії країною-агресором, пояснивши це тим, що «країни Європи цього поки не визнали».

У липні 2015 року Ігоря Шурму у Львові облили свинячою кров’ю. Інцидент стався після прес-конференції, яку Шурма давав з нагоди відкриття своєї громадської приймальні народного депутата. Тоді двоє представників громадської організації «Правий сектор. Захід» підбігли до політика, коли він вийшов на вулицю і облили його кров’ю з пластикових пляшок.