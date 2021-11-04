35-річна Юлія Свириденко вже працювала в уряді

Верховна Рада призначила Юлію Свириденко першою віце-прем’єр-міністеркою – міністеркою економіки. За таке призначення проголосували 256 депутатів на засіданні парламенту в четвер, 4 листопада.

Кандидатуру Свириденко на посаду міністра економіки до парламенту вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль за поданням найбільшої парламентської фракції «Слуга народу».

Вона замінила на цій посаді Олексія Любченка, якого Верховна Рада відправила у відставку 3 листопада. Загалом Свириденко стала четвертою міністеркою економіки в уряді Дениса Шмигаля, тобто з 29 серпня 2019 року. Раніше цю посаду, крім Любченка, також обіймали Ігор Петрашко і Тимофій Милованов.

До призначення на цю посаду Юлія Свириденко працювала заступницею голови Офісу президента і відповідала за енергетичні питання.

Хто така Юлія Свириденко

Юлія Свириденко народилася в Чернігові. Їй 35 років. Вона – магістерка з менеджменту антимонопольної діяльності. Освіту здобула у Київському торговельно-економічному університеті.

З липня до листопада 2018 року Юлія Свириденко виконувала обов’язки голови Чернігівської облдержадміністрації. З 22 липня 2020 року була першою заступницею міністра економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства. З 22 грудня 2020 року – заступниця голови Офісу президента.