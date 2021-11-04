Павло Рябікін тепер керуватиме Міністерством стратегічних галузей промисловості

Верховна Рада на засіданні в четвер, 4 листопада, призначила Павла Рябікіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості. За призначення Рябікіна на цю посаду проголосували 237 народних депутатів.

Кандидатуру Рябікіна на розгляд депутатів вніс прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за поданням правлячої партії «Слуга народу». Після голосування Рябікін склав присягу члена Кабінету міністрів.

Рябікін замінив на цій посаді Олега Уруського, якого Верховна Рада відправила у відставку 3 листопада згідно з поданою ним заявою.

Що відомо про Павла Рябікіна

Павло Рябікін народився в Києві. Йому 56 років. Наприкінці жовтня 2020 року його призначили головою Державної митної служби. До цього, з березня 2017 року, він працював генеральним директором міжнародного аеропорту «Бориспіль».

У 2005-2006 роках він обіймав посаду заступника міністра транспорту та зв’язку України. Також Павло Рябікін був народним депутатом України третього скликання, працював у Київській міськдержадміністрації, займаючись питаннями інфраструктури і транспортного будівництва.