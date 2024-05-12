Третій сезон вийде 27 липня 2024 року

Стримінговий сервіс Hulu представив перший тизер третього сезону комедійно-драматичного серіалу «Ведмідь» (The Bear). Успішний та відомий серіал отримав три премії «Золотий глобус» у 2024 році.

Також автори серіалу оголосили дату виходу, всі 10 епізодів третього сезону вийдуть одночасно 27 липня 2024 року.

У новому сезоні до своїх ролей повернуться всі головні актори з попередніх сезонів, зокрема Джеремі Аллен Вайт, Айо Едебірі), Ебон Мосс-Бакрак, Лайонел Бойс та інші.

Нагадаємо, у центрі сюжету серіалу є історія про молодого шеф-кухаря, який змушений повернутися з Нью-Йорка до рідного Чикаго, щоб спробувати врятувати невеликий сімейний ресторанчик італійських сендвічів The Beef, успадкований від померлого брата. Однак його новий бізнес йде зовсім не просто.