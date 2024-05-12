У День матері хочемо нагадати українські фільми про матерів. Вони смішні та сумні, драматичні та радісні, але завжди історії про маму є зворушливими. І, звісно, їх є набагато більше чотирьох.



Земля блакитна, ніби апельсин



Документальний фільм Ірини Цілик



Документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» режисерки Ірини Цілик одержала премію за найкращу режисуру у міжнародному документальному конкурсі на найбільшому фестивалі незалежного кіно у світі «Sundance »(США). Також фільм переміг на фестивалі Docudays, став найкращим документальним фільмом за версією українських кінокритиків та здобув чимало інших нагород.

У фільмі йдеться про сім'ю, яка живе на Донбасі під час війни. Анна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці майже не припиняються, але родина знаходить способи тішитись життю. Мама й діти знімають самі знімають фільм про своє життя під час війни.

Мати апостолів



Режисер Заза Буадзе, у ролях Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський, Сергій Дерев'янко, Олег Шульга, Станіслав Щокін, Світлана Осіпенко



Події фільму розгортаються у 2014 році. Український військовий літак АН-26 з гуманітарним вантажем вилетів на Донбас. Він мав би повернутися за кілька годин, але був збитий російськими бойовиками. Це мало не у прямому ефірі бачить мати одного з пілотів, Софія Павлівна Кулик (Наталія Половинка), дослідниця давніх українських пісень із Вінниці. Вона вирішила, що має обов’язково потрапити на місце падіння літака та знайти сина.

В основі сюжету – реальна історія, яка трапилась 14 липня 2014 року. Тоді у небі над Луганськом бойовиками було збито транспортний літак, на борту якого було 7 членів екіпажу та 1 супроводжуючий. Частина екіпажу встигла десантуватись, поки командир екіпажу Дмитро Майборода продовжував керувати ураженим літаком, який впав поблизу села Давидо-Микільське.

Мама



Серіал, 2 сезони. Режисер Сергій Маслобойщиков, у ролях Олеся Жураківська, Микола Боклан, Олександр Божко, Дарія Матвєєва, Костянтин Корецький, Тамара Антропова, Максим Боряк, Михайло Кришталь



Драма, яка заснована на реальних подіях та дещо перегукується із фільмом «Мати апостолів». Історія розповість про Ніну Петрівну родом з Житомира, єдиний син якої потрапив у полон. Героїня змушена йти світ за очі у пошуках власної дитини, просто в тенета ворога. На її шляху траплятимуться розчарування, страх і відчай. Але чи зламають вони надію жінки на довгоочікувану зустріч із дитиною, з якою вона втратила такий важливий зв’язок? І чи визволить таки матір сина?

Мої думки тихі



Режисер Антоніо Лукіч, у ролях Андрій Лідаговський, Ірма Вітовська, на головному фото



Картина розповідає про молодого звукорежисера-фрілансера Вадима, який, зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити «незручну Україну» та вирушити в «привабливу Канаду». Якомога далі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головною супутницею в новій роботі стає мама Вадима.

Вадима зіграв Андрій Лідаговський, а його маму одна із найвідоміших українських актрис Ірма Вітовська. Їх дует уже сама по собі достатня причина піти у кіно. Акторські роботи просто прекрасні. І це стосується не лише виконавців головних ролей.

Мати, яка не може залишити свого сина у спокої та водночас залишається єдиною людиною, яка дбає про нього. Син, що при зрості понад два метри ніяк не може вирости. Їм незручно у їхніх стосунках, проте вони не можуть без них обійтись. Та чи повинні?