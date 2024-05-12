Український боксер Василь Ломаченко виграв бій проти австралійця Джорджа Камбососа та став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі. У 11 раунді Ломаченко нокаутував Камбососа та вперше виграв пояс IBF, який став вакантним після переходу Девіна Хейні в іншу вагову категорію.

Титульний бій відбувався в австралійському Перті 12 травня. Ломаченко мав можливість виграти перший після поразки у 2020 році Теофімо Лопесу титул. Камбосос втратив свої титули у 2022 році в бою проти Девіна Хейні, з яким боксував замість Ломаченка: той відмовився від бою проти Камбососа через повномасштабне вторгнення Росії. Відтоді Ломаченко провів два бої: у жовтні 2022 року він побив американця Джамейна Ортіса, а у травні поступився Девіну Хейні.

Після бою проти Джорджа Камбососа Василь Ломаченко подякував за перемогу Богу, команді опонента та своїй команді, а також «людям, які дивляться бокс і вболівають». Прикметно, що про Україну та українських уболівальників він не сказав ні слова. Свою перемогу він присвятив батькові, який є членом його команди.

36-річний Василь Ломаченко – один з найбільш титулованих українських боксерів. Колишній чемпіон світу в напівлегкій, другій напівлегкій та легкій вазі, чемпіон Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. У професійному боксі провів 21 бій, з яких програв три, а 12 завершив нокаутом суперника.

Боксер є активним прихожанином УПЦ МП (про що, зокрема, свідчить його форма із зображеннями Ісуса Христа, у якій він вийшов на ринг) і неодноразово потрапляв у скандали через свої проросійські погляди. Зокрема, у січні 2020 року він опублікував відео про російський спецназ та «православний дух» з подякою «вежливым людям» [так російська пропаганда у 2014 році називала російських військових без розпізнавальних знаків у Криму під час анексії.

Від початку повномасштабного вторгнення боксер майже не висловлювався публічно про війну в Україні, хоча відмовився від чемпіонського бою з Камбососом у червні 2022 року, бо вступив у тероборону. Проте це не завадило йому потім публікувати проросійські фото та відео зі священиками УПЦ МП, які потрапили під санкції РНБО, а також фотографуватися з другом Рамзана Кадирова Ісламом Махачевим.