Раніше Василь Ломаченко вступив до лав територіальної оборони

Український боксер Василь Ломаченко відмовився від поєдинку з Джорджем Камбососом-молодшим, щоб залишитися та захищати Україну. Про це промоутер Лу Ді Белла розповів у коментарі ESPN.

Ще до початку війни Ломаченко погодився на бій із Камбососом на 5 червня у Мельбурні, але тепер український чемпіон вирішив залишитися в Україні зі своєю сім'єю під час війни проти Росії.

Лу Ді Белла, який представляє інтереси Джорджа Камбососа, зазначив, що той бій, який зараз переживає Ломаченко, – війна за свою країну, – важливіший за будь-який боксерський поєдинок.

«У нас немає нічого, крім величезної поваги до його рішення», – заявив ДіБелла.

Сам Ломаченко цю інформацію ніяк не коментував, але його промоутер Егіс Клімас у розмові з Ді Беллою також підтвердив відмову.

Попри заборону виїзду з країни чоловіків від 18 до 60 років, 34-річний Ломаченко міг отримати такий дозвіл – заради чемпіонських боїв.

Раніше очільник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявляв, що за його інформацією, Ломаченко і Усик отримали пропозицію від міністра культури Олександра Ткаченка залишити Україну, щоб готуватися до надважливих поєдинків.

До початку вторгнення Росії в Україну, Ломаченко відзначився низкою неоднозначних заяв про «братські народи», підтримував РПЦ і публікував відео з російськими військовими. В перший день війни він опублікував в Instagram молитву із закликом до миру, але згодом вступив в територіальну оборону.