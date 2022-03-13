Анастасія Меркушина є старшим лейтенантом прикордонної служби

Іменита українська біатлоністка Анастасія Меркушина, в активі якої звання чемпіонки світу та Європи серед юніорів та участь у двох Олімпіадах, стала до лав українських прикордонників, аби захищати Україну від військ РФ. Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

«На світових теренах на мою честь неодноразово підіймався прапор України. Настав час захищати його та змінити біатлонну гвинтівку на автомат. Зараз увесь світ розфарбований у жовто-блакитні кольори. Наш прапор став символом свободи та незалежності. Україна тепер є кордоном між миром та війною. А я з гордістю ношу звання старшого лейтенанта Державної прикордонної служби України. Слава Україні», – сказала Меркушина.

Анастасія Меркушина є старшим лейтенантом Державної прикордонної служби України 27-річна біатлоністка у своїй промові зазначила, що зараз Україна є кордоном між миром та війною.

Меркушина – учасниця Кубка світу в складі збірної України. Вона – чемпіонка світу та триразова чемпіонка Європи серед юніорів, чотириразова чемпіонка світу серед юніорів з літнього біатлону, неодноразовий призер юніорських змагань. Як пише УНІАН, на її рахунку одна срібна та три бронзові медалі чемпіонатів світу з біатлону в дорослій кар'єрі. Анастасія брала участь на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

Анастасія Меркушина (фото НОК України)

Як нагадує «Спорт24», першим поповнив ряди української армії лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний. Біатлоніст служить в частині Нацгвардії України у Тернополі.

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