Від початку повномасштабного вторгнення боксер майже не висловлювався публічно про війну в Україні

Український боксер Василь Ломаченко, відомий прихожанин Української православної церкви Московського патріархату, 31 грудня опублікував на своїй Instagram-сторінці проповідь архієрея УПЦ МП Лонгина, у якій він говорить, що Україна розпочала війну проти Бога, церкви господньої та українського народу. Йдеться про обшуки силовиками в церквах УПЦ МП та монастирях, санкції проти частини священнослужителів УПЦ МП через допомогу росіянам у війні.

«У нас з’явилася можливість показати, наскільки ми вірні нашому небесному Батькові і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні і чи віримо ми взагалі по-справжньому в Бога, наскільки ми йому віддані! Як кажуть, друзі пізнаються в біді, так і сьогодні справжній православний проявить себе саме у важку хвилину для нашої церкви», – написав боксер російською і зі значною кількістю неправильно розставлених розділових знаків.

Допис вже зібрав багато обурених коментарів українців, проте є там і слова підтримки Ломаченка, який «не ведеться на українську пропаганду» від «сатанинської української влади», «шанує і пам’ятає перемогу над нацизмом і не піддається оскверненню божих храмів».

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення священиків УПЦ МП неодноразово арештовували через антиукраїнську позицію та підтримку окупаційного режиму Росії.

1 грудня РНБО попросила Верховну Раду законодавчо заборонити діяльність цієї церкви на території України, а наступного дня ввела санкції проти понад десяти священнослужителів УПЦ МП, серед яких очільник Києво-Печерської Лаври Павло (Лебедь). З кінця листопада Служба безпеки України проводить обшуки в церквах та монастирях УПЦ МП по всій Україні.

За час своєї кар'єри Василь Ломаченко не раз потрапляв у скандал через свою прихильність до росіян та Російської православної церкви. Так, у січні 2020 року він опублікував відео про російський спецназ та «православний дух» з подякою «вежливым людям». «Вежливыми людьми» російська пропаганда у 2014 році називала російських військових без розпізнавальних знаків у Криму під час анексії, яких офіційно Росія відмовлялася визнавати своїми спецпризначенцями. Пізніше того ж року разом зі своїм другом боксером Одександром Усиком Василь Ломаченко знявся у фільмі РПЦ про дружбу з росіянами.

Від початку повномасштабного вторгнення боксер майже не висловлювався публічно про війну в Україні, на відміну від Усика, який заговорив українською і заснував фонд допомоги ЗСУ та біженцям. Влітку він опублікував віде російського ВВС про українського митрополита УПЦ МП, який проти розриву зв'язків з РПЦ. Водночас бій з Джемейном Ортісом у кінці жовтня Ломаченко присвятив українському народу.

2 грудня, коли СБУ ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври, Ломаченко опублікував фото, як пече проскури, прикріпивши геотег Лаври. 6 грудня від привітав українських військових з Днем Збройних Сил України, а вже 13 грудня опублікував допис з фото поруч з митрополитом Запорізьким УПЦ МП Лукою, проти якого РНБО теж ввела санкції.