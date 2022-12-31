Василь Ломаченко опублікував антиукраїнську проповідь митрополита УПЦ МП
Митрополит Лонгин каже, що Україна почала війну проти Бога, церкви та українського народу
Український боксер Василь Ломаченко, відомий прихожанин Української православної церкви Московського патріархату, 31 грудня опублікував на своїй Instagram-сторінці проповідь архієрея УПЦ МП Лонгина, у якій він говорить, що Україна розпочала війну проти Бога, церкви господньої та українського народу. Йдеться про обшуки силовиками в церквах УПЦ МП та монастирях, санкції проти частини священнослужителів УПЦ МП через допомогу росіянам у війні.
«У нас з’явилася можливість показати, наскільки ми вірні нашому небесному Батькові і Матері нашої церкви, чи справжні ми православні і чи віримо ми взагалі по-справжньому в Бога, наскільки ми йому віддані! Як кажуть, друзі пізнаються в біді, так і сьогодні справжній православний проявить себе саме у важку хвилину для нашої церкви», – написав боксер російською і зі значною кількістю неправильно розставлених розділових знаків.
Допис вже зібрав багато обурених коментарів українців, проте є там і слова підтримки Ломаченка, який «не ведеться на українську пропаганду» від «сатанинської української влади», «шанує і пам’ятає перемогу над нацизмом і не піддається оскверненню божих храмів».
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення священиків УПЦ МП неодноразово арештовували через антиукраїнську позицію та підтримку окупаційного режиму Росії.
1 грудня РНБО попросила Верховну Раду законодавчо заборонити діяльність цієї церкви на території України, а наступного дня ввела санкції проти понад десяти священнослужителів УПЦ МП, серед яких очільник Києво-Печерської Лаври Павло (Лебедь). З кінця листопада Служба безпеки України проводить обшуки в церквах та монастирях УПЦ МП по всій Україні.
За час своєї кар'єри Василь Ломаченко не раз потрапляв у скандал через свою прихильність до росіян та Російської православної церкви. Так, у січні 2020 року він опублікував відео про російський спецназ та «православний дух» з подякою «вежливым людям». «Вежливыми людьми» російська пропаганда у 2014 році називала російських військових без розпізнавальних знаків у Криму під час анексії, яких офіційно Росія відмовлялася визнавати своїми спецпризначенцями. Пізніше того ж року разом зі своїм другом боксером Одександром Усиком Василь Ломаченко знявся у фільмі РПЦ про дружбу з росіянами.
Від початку повномасштабного вторгнення боксер майже не висловлювався публічно про війну в Україні, на відміну від Усика, який заговорив українською і заснував фонд допомоги ЗСУ та біженцям. Влітку він опублікував віде російського ВВС про українського митрополита УПЦ МП, який проти розриву зв'язків з РПЦ. Водночас бій з Джемейном Ортісом у кінці жовтня Ломаченко присвятив українському народу.
2 грудня, коли СБУ ввела санкції проти очільника Києво-Печерської Лаври, Ломаченко опублікував фото, як пече проскури, прикріпивши геотег Лаври. 6 грудня від привітав українських військових з Днем Збройних Сил України, а вже 13 грудня опублікував допис з фото поруч з митрополитом Запорізьким УПЦ МП Лукою, проти якого РНБО теж ввела санкції.