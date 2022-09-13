Бій Ломаченко - Ортіс офіційно затверджено

Український боксер Василь Ломаченко проведе бій 29 жовтня у Нью-Йорку на Madison Square Garden. Його суперником буде американець Джемейн Ортіс. Про це повідомила промоутерська компанія Top Rank.

Це буде перший бій для 34-річного Ломаченка з грудня 2021 року, коли він переміг Річарда Коммі. Його новий суперник – 26-річний Джемейн Ортіс, провів 17 боїв у професійній кар'єрі і в усіх переміг.

Свій майбутній бій Ломаченко присвятив народу України на тлі повномасштабного російського вторгнення.

«Хочу присвятити цей бій моєму українському народові. Я з гордістю ношу державний прапор щоразу, коли виходжу до рингу.Люблю свій спорт, тому щасливий повернутися. Моя мета – стати абсолютним чемпіоном у легкій вазі, але я не буду недооцінювати Джамейна Ортіса. Медісон-Сквер-Гарден – особливе місце для моєї кар'єри. Сподіваюся створити ще більше пам'ятних моментів 29 жовтня», – сказав Ломаченко.

Василь Ломаченко – найбільш титулований український боксер. Колишній чемпіон світу в напівлегкій, другій напівлегкій та легкій вазі, чемпіон Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. У професійному боксі провів 18 боїв, з яких програв тільки два, а 11 завершив нокаутом суперника.

34-річний Річард Коммі – ганський професійний боксер, який був чемпіоном світу за версією IBF у 2019 році. Коммі програв пояс американцю Теофімо Лопесу, який у жовтні 2020 року відібрав решту чемпіонських поясів у Ломаченка та став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. 27 листопада 2021 року Лопес програв усі титули Камбососу.

До початку вторгнення Росії в Україну, Ломаченко відзначився низкою неоднозначних заяв про «братські народи», підтримував РПЦ і публікував відео з російськими військовими. В перший день війни він опублікував в Instagram молитву із закликом до миру, але згодом вступив в територіальну оборону.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії Ломаченко перебував в Україні, він вступив в територіальну оборону міста Білгород-Дністровського, звідки родом. З території України Василь виїхав лише у серпні – саме для підготовки до наступного бою.