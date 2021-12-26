Боксер віддав частки медалей для виготовлення хреста

Український боксер та екс-чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко відправив свої золоті олімпійські медалі з Пекіна-2008 і Лондона-2012 в російську майстерню «Крестик резной» у Костромі, де з них створили натільний хрест для його батька Анатолія. Про виконання замовлення спортсмена російська компанія повідомила у себе в Instagram.

Як стало відомо, спортсмен вирішив зробити особливий подарунок своєму батькові Анатолію на 57-річчя. Для цього Ломаченко-молодший вирішив замовити в костромській майстерні хрестик, який був зроблений з олімпійського «золота». Він відправив дві свої золоті нагороди в Росію, де від них відрізали маленькі частини для виготовлення унікального предмета.

Пізніше майстерня поділилася другим відео з результатом своєї роботи.

«Наша майстерня вперше за історію ювелірної справи виконала унікальне замовлення. Тільки вдумайтесь, хрест натільний з олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров’ю і потом, на які покладено ціле життя, медалі, що увійшли до світової історії спорту. З них виконано натільний хрест для найближчої та найдорожчої людини – батька!», – сказано в коментарі до відео.

Від кожної з двох медалей було відпиляно по шматочку і згодом вони були відправлені назад в Україну, з хрестом у спеціальному футлярі.

Нагадаємо, нещодавно Василь Ломаченко потрапив у скандал. Після бою з Річардом Коммі з Гани він взяв у ринг прапор свого рідного міста Білгород-Дністровського. Багато українців обурилися тим, що боксер не став святкувати перемогу з прапором України.