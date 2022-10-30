Українець здобув впевнену перемогу одностайним рішенням суддів

Український боксер Василь Ломаченко, що виступає в легкій ваговій категорії, 29 жовтня на Madison Square Garden у Нью-Йорку провів свій перший бій після майже річної перерви. Його суперником став 26-річний американець Джеймейн Ортіс, який досі не програвав жодного бою. У результаті українець здобув впевнену перемогу одностайним рішенням суддів: 115:113, 116:112 та 117:111.

Востаннє Ломаченко виходив на ринг у грудні 2021 року, коли так само одностайним рішенням суддів переміг екс-чемпіона світу Річарда Коммі. Після цього він мав зустрітися з тодішнім чемпіоном світу за версіями IBF, WBA та WBO Джорджем Камбососом, проте відмовився від бою через початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну та вступив у тероборону Білгород-Дністровського.

У серпні Василь Ломаченко виїхав до США для підготовки до поєдинку з Ортісом. Його промоутери розглядають як підготовку до потенційного бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, яким зараз є Девід Гейні після перемоги над Камбососом у червні 2022 року.

34-річний Василь Ломаченко – найбільш титулований український боксер. Колишній чемпіон світу в напівлегкій, другій напівлегкій та легкій вазі, чемпіон Олімпійських ігор 2008 та 2012 років. У професійному боксі провів 19 боїв, з яких програв тільки два, а 11 завершив нокаутом суперника.

Водночас за час своєї кар'єри Ломаченко не раз потрапляв у скандал через свою прихильність до росіян та Російської православної церкви (боксер є прихожанином УПЦ МП). Так, у січні 2020 року він опублікував на своїй сторінці в Instagram відео про російський спецназ та «православний дух» з подякою «вежливым людям». «Вежливыми людьми» російська пропаганда у 2014 році називала російських військових без розпізнавальних знаків у Криму під час анексії, яких офіційно Росія відмовлялася визнавати своїми спецпризначенцями. Пізніше того ж року разом зі своїм другом боксером Одександром Усиком Василь Ломаченко знявся у фільмі РПЦ про дружбу з росіянами.

Від початку повномасштабного вторгнення боксер майже не висловлювався публічно про війну в Україні, на відміну від Усика, який заговорив українською і заснував фонд допомоги ЗСУ та біженцям. Влітку він опублікував віде російського ВВС про українського митрополита УПЦ МП, який проти розриву зв'язків з РПЦ. Водночас бій з Ортісом Ломаченко присвятив українському народу.

«Війна в Україні, у моєму рідному місті – я мусив залишитися зі своєю сім’єю та зі своїм народом і захищати країну. У такі моменти ти не думаєш про бокс чи своє майбутнє – лише про те, щоб зберегти своє життя та життя своєї сім'ї. Я не брав участі у бойових діях, лише [був] у територіальній обороні, патрулював місто у комендантський час. [...] Я просто хочу принести трохи спортивної уваги для нашої країни. Сподіваюся, що люди в Україні трохи перемкнуться та отримають хороші емоції», – сказав він під час прес-конференції перед боєм.