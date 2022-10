Український боксер, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик визнаний найкращим боксером року за версією Світової боксерської організації (WBO). Про це оголосили під час конвенції WBO, що відбулася в пуерто-риканському Сан-Хуані, пише «Суспільне.Спорт».

Окрім того, Усику презентували його портрет з українським прапором та чемпіонським поясом, створений британським художником Патріком Дж. Кілліаном, який спеціалізується на роботах, присвячених єдиноборствам.

WBO Unified Heavyweight Champion @usykaa is presented with a portrait by renowed artist @Pat_KillianArt during the Annual WBO Convention today at Royal Sonesta Hotel pic.twitter.com/sBqSUQawKK