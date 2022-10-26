У серпні після українець очолив рейтинг боксерів за версією журналу The Ring

Український боксер, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик визнаний найкращим боксером року за версією Світової боксерської організації (WBO). Про це оголосили під час конвенції WBO, що відбулася в пуерто-риканському Сан-Хуані, пише «Суспільне.Спорт».

Окрім того, Усику презентували його портрет з українським прапором та чемпіонським поясом, створений британським художником Патріком Дж. Кілліаном, який спеціалізується на роботах, присвячених єдиноборствам.

WBO Unified Heavyweight Champion @usykaa is presented with a portrait by renowed artist @Pat_KillianArt during the Annual WBO Convention today at Royal Sonesta Hotel pic.twitter.com/sBqSUQawKK — WBO (@WorldBoxingOrg) October 25, 2022

Нагадаємо, що в 2022 році Олександр Усик провів лише один бій – у серпні він захистив чемпіонські титули WBA, IBF і WBO, а також виборов вакантний титул IBO у реванші проти британця Ентоні Джошуа. Тоді українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Попередній його бій, у 2021 році, також був проти Ентоні Джошуа: тоді Усик переміг британця одностайним рішенням суддів та став чемпіоном.

Зараз команда українського боксера веде перемовини з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі щодо бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Цей поєдинок може визначити першого в історії абсолютного чемпіона в надважкій вазі за версіями чотирьох головних боксерських організацій світу (до 2007 року для цього звання було досить трьох поясів WBA, IBF і WBC). За словами промоутера Ф’юрі Боба Арума, рішення щодо цього бою ухвалять після поєдинку Ф’юрі проти Деріка Чісори, що запланований на 3 грудня.

35-річний Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі. У 2018 році вирішив перейти у вищу вагову категорію і відтоді провів лише чотири бої – проти американця Чазза Візерспуна, британця Дерека Чісори, а також два проти Ентоні Джошуа. Усі вони завершилися перемогою українця. Загалом у професійній кар’єрі Усик досі жодного бою не програв.

У серпні після другої перемоги над британцем Ентоні Джошуа українець очолив рейтинг боксерів за версією журналу The Ring. Він перебуває на першому місці як у загальному рейтингу, незалежно від вагової категорії, так і в рейтингу суперважкої вагової категорії. Українець став першим боксером-важковаговиком, який очолив загальний рейтинг, після Майка Тайсона, який посідав це місце понад 30 років тому.