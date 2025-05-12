Favbet Foundation ініціював велику кількість соціальних проєктів

Благодійний фонд Favbet Foundation, заснований Андрієм Валерійовичем Матюхою, реалізує освітні та соціальні проєкти, спрямовані на підтримку дітей і підлітків, розвиток цифрової інфраструктури та збереження культурної спадщини.

Андрій Матюха Валерійович: «Доступ до знань – не привілей, а право кожної дитини»

Ще до початку повномасштабної війни Favbet Foundation ініціював велику кількість соціальних проєктів. Одним із масштабних напрямів стала цифровізація бібліотек у сільській місцевості. У партнерстві з Міністерством цифрової трансформації, Офісом Президента та Українською бібліотечною асоціацією фонд передав 2140 комп'ютерів до бібліотек у 15 регіонах України. Метою проєкту було розширення доступу до освітніх ресурсів для мешканців громад з обмеженими можливостями в цифровій сфері.

«Ми будуємо майбутнє, у якому кожна дитина матиме рівний доступ до знань і можливостей. Бо саме освіта – це головна інвестиція в майбутнє сильної та незалежної України. Ми не маємо права залишати нікого осторонь у цій трансформації – знання мають бути доступні кожному, не як привілей, а як незаперечне право», – розповідає Андрій Валерійович Матюха.

Місце сили для тих, хто росте в нових реаліях

У 2023 році Favbet Foundation, президентом якого є Андрій Матюха, здобув перемогу в номінації «Корпоративний благодійний фонд» на загальнонаціональному конкурсі комунікаційників. Цю відзнаку приніс соціальний проєкт «Клуб супергероїв», спрямований на підтримку дітей.

У рамках ініціативи фонд реалізував одразу три освітньо-спортивні напрями – «IT Kids», «Сила у знаннях» та «Сильніші разом». Тисячі підлітків отримали доступ до курсів з програмування, 5500 учнів – набори шкільного приладдя, а сотні – можливість безкоштовно займатися в секціях з боксу, футболу, боротьби та баскетболу.

Андрій Матюха вважає, що саме такі проєкти закладають основу здорового, впевненого в собі покоління. Це не лише допомога, а довгострокова інвестиція у майбутнє країни – через розвиток дітей, підтримку спільнот та розбудову культури щоденної турботи.

Підтримка культурних ініціатив: видання біографії Дарійо Срни

У 2023 році за ініціативи Андрія Матюхи було видано біографію Дарійо Срни – хорватського футболіста, який став легендою донецького «Шахтаря». Презентація книги стала подією для всієї спортивної спільноти та культурного середовища країни. Сам Дарійо Срна публічно подякував Андрію Матюсі за допомогу в організації цієї важливої ініціативи.