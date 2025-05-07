Засновник Фавбету всіляко підтримує спорт

Матюха Андрій Валерійович – український підприємець, відомий як засновник Фавбет та президент благодійного фонду Favbet Foundation.

Його заснували у 2020 році і він зосереджується на підтримці спорту та освіти в Україні. Під керівництвом Андрія Матюхи Favbet Foundation активно співпрацює зі спортивною спільнотою та підтримує талановитих спортсменів. Така підтримка з боку Андрія Матюхи спрямована на розвиток спортивного потенціалу країни та допомогу новій генерації чемпіонів.

Освітні ініціативи та безпека спортсменів

Одним з важливих напрямів роботи фонду є освітні програми для спортсменів і тренерів. Зокрема, Favbet Foundation спільно з фахівцями FAST організували серію тренінгів з надання першої медичної допомоги. Лише за кілька місяців 2025 року проведено 10 таких навчань, учасниками яких стали 212 тренерів і спортсменів з різних видів спорту. До програми долучилися представники 10 національних збірних команд, а загалом ініціатива охопить понад 1800 учасників по всій Україні. Це означає, що знання про те, як надавати першу допомогу отримають тисячі людей зі спортивної сфери – від юних атлетів до досвідчених наставників.

Фавбет популяризує спорт

Метою цих навчань є зробити спорт безпечнішим для всіх.

«Місія проєкту полягає не лише в тому, щоб невпинно сприяти розвитку спорту, а й у створенні безпеки кожного спортсмена. Лише готовність до дії може стати запорукою успіху в екстремальних обставинах», – зазначають у фонді.

Таким чином, Андрій Матюха підтримує підготовку тренерів та спортсменів, аби ті були готові правильно діяти у критичний момент і за потреби врятувати чиєсь життя. Цей напрям співпраці зі спортивними командами підвищує рівень обізнаності та відповідальності у спортивному середовищі.

Андрій Матюха: «Талановита молодь має відчувати підтримку»

Іншим ключовим напрямом, який розвиває Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи, є підтримка перспективних українських спортсменів у їхніх виступах на міжнародній арені. Favbet Foundation допомагає їм долати фінансові та організаційні бар’єри для участі у змаганнях світового рівня.

Засновник Фавбет переконаний, що інвестиція в молоді таланти принесе Україні спортивну славу.

«У нашій країні є не лише справжні таланти, а й справжні борці за перемогу. Досягнення таких атлетів – це свідчення їхньої сили та розуму, тому команда фонду й надалі підтримуватиме молоді таланти. Спорт об’єднує, і Україна має всі шанси вирізнятися у світі завдяки таким яскравим представникам», – підкреслив Андрій Матюха.

Підтримка спортсменів включає не тільки фінансування поїздок, а й менторську допомогу, інформаційну підтримку та промоцію. Таким чином, Андрій Матюха і його фонд допомагають українським зіркам спорту розкрити свій потенціал та досягати перемог на світовій арені.

Розвиток дитячого та масового спорту – пріоритет Favbet Foundation

Особливу увагу фонд приділяє розвитку дитячого, юнацького та масового спорту в Україні. Андрій Матюха вважає, що виховання нової генерації спортсменів повинно починатися з наймолодших. Саме тому одним із головних напрямів діяльності фонду є створення інфраструктури та умов для занять спортом у різних регіонах країни.

Безкоштовні спортивні секції для дітей

У межах довгострокової ініціативи «Клуб Супергероїв», яка реалізується в межах благодійної програми Favbet Kids, Favbet Foundation фінансує відкриття безкоштовних спортивних секцій. Зокрема, у Києві вже діють секції з футболу та баскетболу для дітей, а також бойові гуртки з боксу та боротьби на базі клубу SpartaBox.

Favbet Foundation фінансує відкриття безкоштовних спортивних секцій

Ці секції орієнтовані насамперед на дітей військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та представників інших соціально вразливих категорій. Таким чином фонд забезпечує доступ до якісних спортивних занять тим, хто найбільше потребує підтримки у складні часи.

Проведення дитячих турнірів та спортивних свят

Окрім регулярних тренувань, Favbet Foundation сприяє організації спортивних подій для дітей. Узимку фонд підтримав проведення «Зимової Спартакіади» – змагань у клубі SpartaBox, де юні спортсмени змагалися в естафетах та іграх, що розвивають витривалість, кмітливість і командну роботу.

«Дитячий спорт – це фундамент, на якому будується сильне, здорове і впевнене в собі покоління. На таких майданчиках діти не лише змагаються, а й вчаться долати перешкоди, підтримувати одне одного та вірити у власні сили. Це більше, ніж спорт – це уроки життя, які вони пронесуть із собою назавжди», – ділиться враженнями тренер SpartaBox Сергій Бобир.

Підтримуючи подібні заходи, засновник Фавбет та його команда сприяють популяризації спорту серед молоді навіть у період воєнного часу, коли діти особливо потребують стабільного розвитку та позитивних емоцій.

Освітні ініціативи та забезпечення дітей інвентарем.

Дитячий спорт у пріоритеті

У 2023 році Favbet Foundation не обмежився лише спортивною підтримкою. Понад 5500 школярів по всій Україні отримали набори спортивного інвентарю та канцелярське приладдя для повноцінного навчання.

Крім того, 352 підлітки пройшли безкоштовні ІТ-курси, що стали для них першим кроком у світ сучасних цифрових професій. Це частина ширшого бачення фонду – розвитку молоді не лише як спортсменів, а як активних та освічених громадян.

Комплексний підхід до розвитку молоді

Матюха Андрій Валерійович переконаний, що інвестування в дітей – це стратегічне вкладення в майбутнє країни:

«Якщо ми хочемо бачити Україну сильною та незалежною, ми маємо виростити покоління, яке буде не лише фізично загартованим, а й розумним, вільним у виборі та готовим до викликів сучасного світу», – зазначає він.

Різнопланова співпраця Favbet Foundation зі спортивною спільнотою дала поштовх багатьом позитивним змінам: спортсмени здобувають перемоги за кордоном, дитячі секції знову наповнюються сміхом та азартом, а поняття чесної гри зміцнюється на інституційному рівні.

Ініціативи, які реалізує Андрій Матюха разом із Favbet Foundation, не лише допомагають окремим атлетам чи організаціям – вони формують міцний фундамент для розвитку українського спорту в цілому.