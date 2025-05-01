Favbet Foundation підтримує розвиток дитячого спорту

Благодійний фонд Favbet Foundation, заснований Андрієм Валерійовичем Матюхою, реалізує низку проєктів, спрямованих на розвиток дитячого спорту та підвищення обізнаності тренерів і спортсменів у сфері першої медичної допомоги.

Ініціатива Favbet Foundation: Навчання першій допомозі для спортивної спільноти

У 2025 році Favbet Foundation спільно з організацією FAST розпочав серію тренінгів з надання першої медичної допомоги для тренерів та спортсменів. Навчальна програма орієнтована на базові навички першої медичної допомоги, необхідні у спортивному середовищі. Метою є підвищення рівня безпеки на тренуваннях та змаганнях шляхом підготовки фахівців, здатних оперативно реагувати у критичних ситуаціях.

Протягом січня-лютого було проведено 10 занять, у яких взяли участь 212 представників спортивної спільноти з різних видів спорту, включаючи спортивну гімнастику, важку та легку атлетику, дзюдо, веслування, греко-римську та вільну боротьбу. Учасники опанували навички серцево-легеневої реанімації, зупинки кровотеч та надання допомоги при інфаркті та інсульті. До кінця року планується охопити ще понад 1600 осіб у різних регіонах України

Проєкт «Клуб Супергероїв»: Безкоштовні спортивні секції та освіта для дітей

Один із ключових напрямків у діяльності Favbet Foundation – це благодійна ініціатива «Клуб Супергероїв», що реалізовується в рамках благодійної програми Favbet Kids, яку реалізує Favbet Foundation.

«Сильніші разом» дає дітям ВПО та дітям військовослужбовців доступ до безкоштовних спортивних секцій. У Києві вже відкрито секції з футболу, баскетболу, боксу та боротьби – усі вони працюють безкоштовно.

Головна ціль «Сильніші разом» – забезпечити дітям доступне та комфортне середовище, де вони зможуть розвивати свої спортивні здібності, знаходити нових друзів та долати стрес, спричинений війною.

На думку Андрія Матюхи, всі діти – супергерої, здатні побудувати Україну мрії. Саме спорт виховує в них витривалість, командний дух і наполегливість – якості, які формують майбутніх лідерів. Підтримуючи активний спосіб життя, ми інвестуємо у здорову, сильну та вільну Україну.

«Підтримуючи активний спосіб життя, ми інвестуємо у здорову та сильну Україну» – Андрій Матюха

Ще одним прикладом діяльності Favbet Foundation стала організація «Зимової Спартакіади» у партнерстві зі спортивним клубом SpartaBox для дітей віком від 6 до 14 років. Учасники змагань брали участь у таких видах активностей, як «Борцівський баскетбол» і турнір «Боротьба за пасок».

Ці заходи мають на меті сприяти розвитку фізичних навичок, а також формуванню соціальних компетенцій у дітей. Подібні заходи створюють умови для соціалізації та зміцнення психоемоційної стійкості в умовах воєнного стану.

«Дитячий спорт – це фундамент, на якому будується сильне, здорове і впевнене в собі покоління. На таких майданчиках, як наша «Зимова Спартакіада», діти не лише змагаються, а й вчаться долати перешкоди, підтримувати одне одного та вірити у власні сили. Це більше, ніж спорт – це уроки життя, які вони пронесуть із собою назавжди», – підкреслює Андрій Матюха.