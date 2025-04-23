Андрій Матюха – український підприємець і меценат

В Україні з'являється все більше прикладів небайдужості бізнесу до проблем суспільства. Один із таких прикладів – Фонд Андрія Матюхи, який за останній рік встиг долучитися до важливих ініціатив у сферах охорони здоров'я та культурної дипломатії. Його діяльність вирізняється практичним підходом, фокусом на результат, а також розумінням сили символів.

Андрій Матюха та Охматдит: Обладнання, що рятує життя

У квітні Національна дитяча лікарня «Охматдит» отримала від фонду Андрія Матюхи та благодійної організації Good Donations сучасне хірургічне обладнання – ретракторну систему Thompson, яка дозволяє проводити операції з вищою точністю, меншою травматичністю та за коротший час.

Система надійшла до відділення термінової хірургії завдяки спільним зусиллям двох благодійних організацій – Good Donations та Фонду Андрія Матюхи. Загальна вартість проєкту – 2,22 мільйона гривень.

За словами Андрія Матюхи, ключовою мотивацією стало бажання забезпечити українським лікарям доступ до найкращих світових стандартів:

«Ми хочемо, щоб українські діти лікувалися не гірше, ніж у кращих клініках світу. І ми зробимо для цього все можливе», – наголосив він.

У чому перевага системи Thompson:

забезпечує максимальний огляд операційної зони;

фіксує інструменти з високою точністю;

знижує ризик травмування тканин;

скорочує час операції та наркозу;

покращує логістику в операційній.

За оцінками лікарів, це обладнання дозволить підвищити якість понад 300 операцій щороку.

Андрій Валерійович Матюха та ORIGAMI for UKRAINE: Символи, що мають значення

9 квітня на фасаді Музею історії Києва з'явилася масштабна інсталяція ORIGAMI for UKRAINE – 5000 орігамі-птахів, створених як символ підтримки та миру.

Проєкт має культурну та благодійну складові: кошти, зібрані під час виставки, підуть на медичне обладнання для Київського центру відновного лікування. Одним з головних партнерів ініціативи ORIGAMI for UKRAINE виступив Фонд Андрія Матюхи.

«Ми підтримуємо не лише технічні чи матеріальні ініціативи. Культура – це ще один рівень допомоги. Саме такі проєкти, як ORIGAMI for UKRAINE, надихають і об'єднують», – зазначили у Фонді.

До створення інсталяції долучилися діти з Палацу молоді, що додало проєкту особливої емоційної глибини. За словами Андрія Валерійовича Матюхи: «У час, коли країна бореться за життя і свободу, такі символи, як птахи оригамі, мають величезне значення. Вони не просто прикрашають – вони говорять».

Інсталяція залишатиметься на фасаді музею протягом трьох місяців і стане частиною культурного діалогу між Києвом і Брюсселем – містами-побратимами з 2023 року.

Фонд Андрія Матюхи: Пріоритети, плани, напрямки

Фонд Андрія Матюхи працює в кількох ключових напрямках:

підтримка дитячої медицини та лікарень;

культурні проєкти з соціальним меседжем;

партнерство з іншими благодійними фондами;

довгострокові ініціативи з підтримки України та українців.

У планах фонду – масштабування існуючих проєктів, розширення ініціатив у сфері медицини та відбудови України.

Засновник фонду Андрій Матюха наголошує, що благодійність не має бути реактивною – вона має стати системною частиною стратегії відновлення країни.

Хто такий Андрій Матюха?

Андрій Матюха – український підприємець і меценат, президент Фонду Андрія Матюхи. Його благодійна діяльність охоплює підтримку медицини, спорту, культури та освітніх ініціатив. Упродовж останніх років він вибудовує модель соціально відповідального бізнесу, що не обмежується лише грошовими внесками, а передбачає сталу участь у зміні життя громади.