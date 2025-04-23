Фонд Андрія Матюхи: Благодійність на перетині медицини, культури та реального впливу
У планах фонду – розширення ініціатив у сфері медицини та відбудови України
В Україні з'являється все більше прикладів небайдужості бізнесу до проблем суспільства. Один із таких прикладів – Фонд Андрія Матюхи, який за останній рік встиг долучитися до важливих ініціатив у сферах охорони здоров'я та культурної дипломатії. Його діяльність вирізняється практичним підходом, фокусом на результат, а також розумінням сили символів.
Андрій Матюха та Охматдит: Обладнання, що рятує життя
У квітні Національна дитяча лікарня «Охматдит» отримала від фонду Андрія Матюхи та благодійної організації Good Donations сучасне хірургічне обладнання – ретракторну систему Thompson, яка дозволяє проводити операції з вищою точністю, меншою травматичністю та за коротший час.
Система надійшла до відділення термінової хірургії завдяки спільним зусиллям двох благодійних організацій – Good Donations та Фонду Андрія Матюхи. Загальна вартість проєкту – 2,22 мільйона гривень.
За словами Андрія Матюхи, ключовою мотивацією стало бажання забезпечити українським лікарям доступ до найкращих світових стандартів:
«Ми хочемо, щоб українські діти лікувалися не гірше, ніж у кращих клініках світу. І ми зробимо для цього все можливе», – наголосив він.
У чому перевага системи Thompson:
- забезпечує максимальний огляд операційної зони;
- фіксує інструменти з високою точністю;
- знижує ризик травмування тканин;
- скорочує час операції та наркозу;
- покращує логістику в операційній.
За оцінками лікарів, це обладнання дозволить підвищити якість понад 300 операцій щороку.
Андрій Валерійович Матюха та ORIGAMI for UKRAINE: Символи, що мають значення
9 квітня на фасаді Музею історії Києва з'явилася масштабна інсталяція ORIGAMI for UKRAINE – 5000 орігамі-птахів, створених як символ підтримки та миру.
Проєкт має культурну та благодійну складові: кошти, зібрані під час виставки, підуть на медичне обладнання для Київського центру відновного лікування. Одним з головних партнерів ініціативи ORIGAMI for UKRAINE виступив Фонд Андрія Матюхи.
«Ми підтримуємо не лише технічні чи матеріальні ініціативи. Культура – це ще один рівень допомоги. Саме такі проєкти, як ORIGAMI for UKRAINE, надихають і об'єднують», – зазначили у Фонді.
До створення інсталяції долучилися діти з Палацу молоді, що додало проєкту особливої емоційної глибини. За словами Андрія Валерійовича Матюхи: «У час, коли країна бореться за життя і свободу, такі символи, як птахи оригамі, мають величезне значення. Вони не просто прикрашають – вони говорять».
Інсталяція залишатиметься на фасаді музею протягом трьох місяців і стане частиною культурного діалогу між Києвом і Брюсселем – містами-побратимами з 2023 року.
Фонд Андрія Матюхи: Пріоритети, плани, напрямки
Фонд Андрія Матюхи працює в кількох ключових напрямках:
- підтримка дитячої медицини та лікарень;
- культурні проєкти з соціальним меседжем;
- партнерство з іншими благодійними фондами;
- довгострокові ініціативи з підтримки України та українців.
У планах фонду – масштабування існуючих проєктів, розширення ініціатив у сфері медицини та відбудови України.
Засновник фонду Андрій Матюха наголошує, що благодійність не має бути реактивною – вона має стати системною частиною стратегії відновлення країни.
Хто такий Андрій Матюха?
Андрій Матюха – український підприємець і меценат, президент Фонду Андрія Матюхи. Його благодійна діяльність охоплює підтримку медицини, спорту, культури та освітніх ініціатив. Упродовж останніх років він вибудовує модель соціально відповідального бізнесу, що не обмежується лише грошовими внесками, а передбачає сталу участь у зміні життя громади.