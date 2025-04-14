У Києві відбувся IT Meets 2025

У Києві відбувся один із головних заходів технологічної спільноти України – IT Meets 2025. Цього року подія об'єднала засновників технологічних компаній, юристів, аналітиків та фінансистів, аби обговорити виклики, з якими сьогодні стикається бізнес, і шляхи адаптації до нових умов. Партнером події виступила українська ІТ-компанія FAVBET Tech.

IT Meets є серією подій, присвячених темам розвитку ІТ-бізнесу, фінансових стратегій, правового регулювання та впровадження інновацій. Тут учасники мають можливість ділитися практичним досвідом, обговорювати зміни у законодавстві та шукати інструменти для масштабування бізнесу в умовах нестабільного ринку.

Фото IT Meets

Серед спікерів цьогорічного заходу – Наталія Денікеєва (Дія City), Дмитро Козярин (Львівський ІТ Кластер), Дмитро Бєлінський (Karandash), Артем Скрипник (FAVBET Tech), Христина Жеруха (DevCom), Назар Гембара (BotsCrew), Святослав Кавецький (Львівський ІТ Кластер) та інші.

Фото IT Meets

У фокусі дискусій – нові правила для контрольованих іноземних компаній, податкові стратегії для технологічних бізнесів, а також трансформація бізнес-моделей у відповідь на глобальні економічні зміни. Особливу увагу спікери приділили обговоренню реальних кейсів, які показують, як українські ІТ-компанії адаптуються до нових умов і використовують зміни як можливості для зростання.

Фото IT Meets

«В умовах глобальних викликів такі події як IT Meets стають важливими майданчиками для обміну досвідом і формування нових стратегій. Саме тут формується середовище, в якому ІТ-галузь може зростати та впливати на економіку країни», – каже CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

За словами СЕО, Favbet Tech з моменту заснування у 2022 році є активним учасником українського ІТ-ком'юніті та підтримує головні галузеві заходи. У компанії вірять, що саме співпраця є шляхом до побудови сильного та конкурентного ринку інновацій в Україні. За підсумками минулого року Favbet Tech увійшла до 50 найбільших продуктових ІТ-компаній України за версією рейтингу DOU. FAVBET Tech є активним учасником української IT-спільноти, резидентом «Дія.City» та частиною IT Ukraine Association, з якою разом створили перший в Україні комітет за напрямком AI. Входить до п'ятірки найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City».