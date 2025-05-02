Фонд Андрія Матюхи долучився до благодійного збору ініційованого ФК «Кривбас». Головна мета збору – надати фінансову допомогу родинам дітей, які загинули внаслідок російського удару по Кривому Рогу 4 квітня 2025 року. Сума допомоги від фонду Андрія Матюхи склала 1 мільйон гривень.

Збір коштів для постраждалих родин було організовано ФК «Кривбас» спільно з партнерами та бізнес-спільнотою міста.

Підтримка здійснена у межах благодійної програми Фонду Андрія Матюхи «Впровадження комплексних ініціатив допомоги жертвам катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків». Програма передбачає надання фінансової, медичної, психологічної та соціальної підтримки.

«Сьогодні наші зусилля направлені на те, щоби не залишити родини наодинці з трагедією та зробити все можливе для їхньої підтримки. Ми розуміємо, що жодна допомога не здатна повернути найцінніше – життя чи здоров'я близьких. Але ми прагнемо забезпечити необхідну підтримку та надати ресурси для відновлення», – каже засновник фонду Андрій Матюха.

«Кривбас» – відомий український футбольний клуб, який було відновлено у 2020 році. Минулого року став бронзовим призером та представляв Україну у Єврокубках. Сьогодні клуб активно проявляє себе не лише на футбольному полі, так «Кривбас» не залишається осторонь суспільно важливих подій. Нещодавно клубом було організовано великий збір на допомогу родинам загиблих під час теракту в Кривому Розі.