Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП) відмовилася змінювати назву. Напередодні Конституційний суд України зобов’язав УПЦ вказувати у назві приналежність до Росії. Про це повідомив голова юридичного відділу УПЦ МП протоієрей Олександр Бахов.

Він вважає, для зміни назви відсутні законні підстави.

«КСУ визнав закон про перейменування конституційним. Водночас слід зазначити, що рішення КСУ не зобов’язує Українську православну церкву змінити свою назву, воно лише стосується відповідності закону про перейменування Конституції», – сказав він.

За його словами, в самому законі відсутня будь-яка згадка про УПЦ й зазначає, що статутні документи свідчать, що УПЦ зареєстрована відповідно до українського законодавства, її засновником є Собор УПЦ, її релігійний центр, як і всі органи управління, розташовані в Києві.

Нагадаємо, у 2018 році депутати Верховної Ради ухвалили закон №5309, який передбачає, що релігійна організація, чий центр управління розташований у країні-агресорі, зобов'язана вказувати це у своїй назві. Згідно з цим законом, УПЦ мала б перейменуватися на Російську православну церкву в Україні.

У 2019 році УПЦ МП звернулось до суду з вимогою скасувати цей закон. Згодом цей позов погодився розглянути Конституційний суд. 27 грудня КСУ визнав​ закон конституційним.