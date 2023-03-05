Ломаченко та Махачев зустрілися у Лас-Вегасі

Український екс-чемпіон світу в трьох боксерських дивізіонах Василь Ломаченко зробив спільне фото з російським чемпіоном змішаних єдиноборств (UFC) у легкій вазі Ісламом Махачевим.

Епізод, на якому Ломаченко в обіймах позує з 31-річним уродженцем Махачкали, випадково потрапив на задній план відео кореспондентів UFC, опубліковане в офіційному Twitter-акаунті UFC.

Махачев відомий дружбою з кремлівським ставлеником Чечні Рамзаном Кадировим та підтримкою війни Росії проти України. Він неодноразово зустрічався з одіозною головою Чечні. І востаннє вони бачились в жовтні минулого 2022 року, коли «кадирівці» у складі російської армії вже вели агресивну війну в Україні.

Рамзан Кадиров та Іслам Махачев (фото з відкритих джерел)

Зауважимо, що Ломаченко регулярно потрапляє в такі скандали. Спортсмен не приховує своїх проросійських поглядів, навіть після початку повномасштабної війни.

Раніше Ломаченка було включено до списку державних зрадників проектом «Чесно». Підставою для внесення боксера до реєстру стала публікація в Instagram відео проповіді митрополита Лонгіна – архієрея УПЦ Московського патріархату, в якому той звинуватив Україну в нібито війні проти церкви та віри.

У січні 2020 року він опублікував відео про російський спецназ та «православний дух» з подякою «вежливым людям». Зауважимо, що таким терміном російська пропаганда у 2014 році називала військових РФ без розпізнавальних знаків, які захоплювали адмінбудівлі в Криму. Пізніше того ж року разом зі Олександром Усиком Ломаченко знявся у фільмі РПЦ про дружбу з росіянами.

Від початку повномасштабного вторгнення боксер майже не висловлювався публічно про війну в Україні. Водночас бій з Джемейном Ортісом у кінці жовтня Ломаченко присвятив українському народу.

Наприкінці січня 2023 року сторінка Василя Ломаченка в Instagram перестала бути доступною в Україні. Натомість

акаунт боксера доступний в Росії і деяких країнах Європи.