Команда Хосепа Гвардіоли переживає серйозну кризу

Напередодні «Манчестер Сіті» в межах 5-го туру Ліги чемпіонів на своєму полі приймав нідерландський «Фейєнорд». Підопічні Хосепа Гвардіоли вийшли вперед наприкінці першого тайму завдяки пенальті, а по перерві забили двічі, фактично знявши питання щодо переможця (дубль оформив Ерлінг Холанд). Однак іншої думки був суперник, який на 75-й хвилині розпочав камбек і завершив гру з рахунком 3:3.

За інформацією статистичного порталу Opta, «Манчестер Сіті» встановив унікальний антирекорд Ліги чемпіонів. Уперше в історії цього єврокубку клуб, який перемагав з різницею у 3 м'ячі на 75 хвилині й пізніше, зрештою втратив перемогу.

Окрім цього, «містяни» стали третьою англійською командою за всю історію Ліги чемпіонів, якій не вдалось перемогти, маючи перевагу у три м'ячі. Раніше це «досягнення» підкорилося «Арсеналу» (2014) та «Ліверпулю» (2017).

Також «Манчестер Сіті» пропустив два або більше голів у шести матчах поспіль. Востаннє таке траплялося у 1963 році. До всього, англійська команда вперше з 1989 року не змогла виграти матч, у якому мала перевагу у рахунку з різницею у три м'ячі. Зазначимо, що нічийна гра з «Фейнордом» продовжила безвиграшну серію Гвардіоли і Ко у всіх турнірах до 6 матчів.

Нагадаємо, після 5-ти турів «Манчестер Сіті» у турнірній таблиці Ліги чемпіонів посідає 15-ту сходинку, набравши 8 очок.