Наставник донеччан Маріно Пушіч визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти проти нідерландців

Прес-служба «Шахтаря» оприлюднила перелік футболістів, які вирушили до Нідерландів на поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів проти ПСВ. До списку потрапили 27 футболістів – 3 воротарі, 9 захисників, 12 півзахисників та 3 нападники. У заявці немає голкіпера Дениса Твардовського, натомість зʼявився півзахисник Марʼян Швед.

Офіційна заявка «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ:

Голкіпери: Дмитро Різник, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков.

Дмитро Різник, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков. Захисники: Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина.

Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина. Півзахисники: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педріньйо, Невертон.

Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педріньйо, Невертон. Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду, Данило Сікан.

Нагадаємо, «Шахтар» – єдиний представник України в Лізі чемпіонів у сезоні 2024/25. Після 4-х турів «гірники» з 4-ма очками посідають 28-му сходинку турнірної таблиці ЛЧ.

Поєдинок ПСВ – «Шахтар» відбудеться у середу, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.