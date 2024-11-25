«Шахтар» оголосив заявку на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ
Наставник донеччан Маріно Пушіч визначився зі списком гравців, які зможуть зіграти проти нідерландців
Прес-служба «Шахтаря» оприлюднила перелік футболістів, які вирушили до Нідерландів на поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів проти ПСВ. До списку потрапили 27 футболістів – 3 воротарі, 9 захисників, 12 півзахисників та 3 нападники. У заявці немає голкіпера Дениса Твардовського, натомість зʼявився півзахисник Марʼян Швед.
Офіційна заявка «Шахтаря» на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ:
- Голкіпери: Дмитро Різник, Кіріл Фесюн, Тимур Пузанков.
- Захисники: Бартол Франьїч, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина.
- Півзахисники: Тарас Степаненко, Дмитро Криськів, Мар’ян Швед, Георгій Судаков, Олександр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Марлон Гомес, Кевін, Педріньйо, Невертон.
- Нападники: Лассіна Траоре, Егіналду, Данило Сікан.
Нагадаємо, «Шахтар» – єдиний представник України в Лізі чемпіонів у сезоні 2024/25. Після 4-х турів «гірники» з 4-ма очками посідають 28-му сходинку турнірної таблиці ЛЧ.
Поєдинок ПСВ – «Шахтар» відбудеться у середу, 27 листопада. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
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