«Гірники» провели майстер-клас з результативності для найгіршої команди чемпіонату

У суботу, 23 листопада, донецький «Шахтар» в межах 14-го туру чемпіонату України на стадіоні «Арена Львів» розтрощив «Інгулець». Петровці у статусі найгіршої команди тримались увесь перший тайм, але пропустили м’яч у роздягальню. По перерві «гірники» нарешті знайшли ахіллесову п’яту оборони петровців, відвантаживши у ворота суперника ще 5 сухих голів.

УПЛ, 14-й тур

«Шахтар» (Донецьк) – «Інгулець» (Петрово) – 6:0

Голи: Бондаренко, 45+1, Франьїч, 47, Кевін, 50, Егіналду, 70, 85, Зубков, 79

Нереалізований пенальті: Судаков, 43 («Шахтар»)

У першому таймі «Інгулець» достойно протистояв іменитому супернику, дозволивши донеччанам завдати лише один удар у площину своїх воріт. На жаль, він виявився гольовим – вже у доданий час Бондаренко після передачі п’ятою від Сікана вивів «гірників» вперед. А перед цим був одинадцятиметровий від Судакова за гру рукою захисника «Інгульця» – лідер «Шахтаря» не зумів переграти Паламарчука, який відбив вже 4-й пенальті поспіль.

Одразу по перерві Франьїч результативно замкнув навіс з кутового від Зубкова і петровці «поплили». Кевін майже одразу подвоїв перевагу «Шахтаря», знявши всі питання щодо переможця. Потім був дубль від Егіналду та гол Зубкова і, як наслідок, загальна перемога з рахунком 6:0.

«Шахтар» набрав 29 очок і піднявся на третю сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Інгулець» з 6-ма пунктами залишився останнім.