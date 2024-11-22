«Зелено-білі» сповна реабілітувались за розгром у попередньому турі

У п'ятницю, 22 листопада, львівські «Карпати »у 14-му турі чемпіонату України приймали «Колос». Підопічним Владислава Лупашка з другої спроби вдалось пробити оборону ковалівців (перший гол було скасовано через порушення правил в атаці) і довести гру до перемоги.

Україна, УПЛ, 14-й тур

«Карпати» (Львів) – «Колос» (Ковалівка) – 1:0

Гол: Бруніньйо, 31

Вже на перших хвилинах команди обмінялись напівмоментами – на удар Костенка відповів Велетень. Згодом Болівар грудьми замикав простріл Цурікова, але м’яч підступно зачепив стійку і вийшов за межі поля.

На 17-й хвилині бразильський легіонер Ігор Невеш забив свій перший гол за «Карпати», однак його не було зараховано. В середині тайму «леви» вдруге змусили Пахолюка витягати м’яч з сітки і цього разу вже без порушення правил: Чачуа закинув м’яч за спини захисників, Бруніньйо грудьми зупинив передачу і з гострого кута пробив під поперечину. Майже одразу «Карпати» мали подвоювати свою перевагу, але цього разу кіпер гостей врятував після удару Невеша. Під завісу тайму ковалівців могли зрівняти – Краснічі після навісу з кутового неточно пробив боковими ножицями.

В середині другого тайму Третьяков змарнував геніальну передачу Бондаренка на 50 метрів, пробивши повз ворота. А за 10 хвилин до завершення матчу Болівар після добивання струсонув поперечину. «Карпати» вистояли, набрали 21 очко і піднялись на п’яту сходинку турнірної таблиці УПЛ. «Колос» з 13-ма балами залишився одинадцятим.