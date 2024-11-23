Підопічні Олександра Шовковського продовжують йти у чемпіонаті України без поразок

У суботу, 23 листопада, київське «Динамо» в межах 14-го туру чемпіонату України на своєму полі здолало одеський «Чорноморець». Героєм зустрічі став капітан «біло-синіх» Віталій Бульяський, який записав до свого доробку гол + пас.

Чемпіонат України, 14-й тур

«Динамо» (Київ) – «Чорноморець» (Одеса) – 3:1

Голи: Ванат, 16, Буяльський, 69, Рубчинський, 88 – Скиба, 90+2

Кияни з перших хвилин кинулись атакувати суперника під пильним контролем президента «Динамо» Ігоря Суркіса. Однак вийти вперед вдалось лише на 16-й хвилині – Буяльський розрізним пасом вивів на ворота Ваната і форвард збірної України не схибив.

Другого гола довелось чекати майже годину – в середині другого тайму м’яч прилетів на ногу Бульяському і капітан «Динамо» ефектно пробив у дальню дев’ятку. Перед цим кияни претендували на пенальті – була підозра на гру рукою Кайо Гомеса, але після перегляду VAR арбітр зустрічі скасував своє попереднє рішення.

Наприкінці зустрічі Рубчинський довів рахунок до розгромного, забивши через дві хвилини після виходу на заміну. «Чорноморець» таки зумів розмочити ворота Бущана – після подачі зі штрафного від Петряка Скиба головою переправив сферу в сітку.

Перемога дозволила «Динамо »набрати 35 очок і одноосібно очолити турнірну таблицю. «Чорноморець» з 12-ма пунктами тринадцятий – команда не може виграти вже 5 матчів поспіль.