Український боксер Василь Ломаченко став чемпіоном у легкій вазі за версією IBF. Він виграв вакантний титул, нокаутувавши в 11 раунді австралійця Джорджа Камбососа. Піблікуємо відео цього моменту.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV