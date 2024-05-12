Василь Ломаченко став чемпіоном у легкій вазі за версією IBF

Український боксер Василь Ломаченко став чемпіоном у легкій вазі за версією IBF. Він виграв вакантний титул, нокаутувавши в 11 раунді австралійця Джорджа Камбососа. Піблікуємо відео цього моменту.

LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN.



LOMA IS A WORLD CHAMP AGAIN. pic.twitter.com/IZDYaV7bhV — Top Rank Boxing (@trboxing) May 12, 2024

Нагадаємо, що український медіасервіс Megogo відмовився від трансляції бою через сумнівну громадянську позицію Василя Ломаченка. Боксер є активним прихожанином УПЦ МП і неодноразово потрапляв у скандали через свої проросійські погляди. Зокрема, у січні 2020 року він опублікував відео про російський спецназ та «православний дух» з подякою «вежливым людям» [так російська пропаганда у 2014 році називала російських військових без розпізнавальних знаків у Криму під час анексії.

Від початку повномасштабного вторгнення боксер майже не висловлювався публічно про війну в Україні, хоча відмовився від чемпіонського бою з Камбососом у червні 2022 року, бо вступив у тероборону. Проте це не завадило йому потім публікувати проросійські фото та відео зі священиками УПЦ МП, які потрапили під санкції РНБО, а