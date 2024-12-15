Донеччани намагатимуться взяти реванш за поразку у першому колі

У неділю, 15 грудня, донецький «Шахтар» у центральному матчі 17-го туру чемпіонату України на виїзді зіграє з «Поліссям». Поєдинок відбудеться у Житомирі й стартує о 18:00. Головним рефері зустрічі буде Віталій Романов.

Обидві команди підходитимуть до протистояння не в найкращому гуморі. «Шахтар» на тижні зазнав принизливої поразки від «Баварії» у Лізі чемпіонів (1:5). Натомість «Полісся» перебуває у сильній депресії на внутрішній першості – підопічні Імада Ашура не можуть перервати безвиграшну серію, яка сягнула вже 8 матчів.

Цікаво, що за перемогами в очних протистояннях переважають саме житомирські «вовки». Щобільше, «гірникам» ще ні разу не вдалось обіграти «Полісся» в межах УПЛ.

FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Шахтар». На їхню перемогу дають жалюгідні 1,50, тоді як успіх «Полісся» оцінюють в 8,10. Нічия котирується у 4,65. Фахівці не знають, чого чекати у матчі: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,94, тоді як тотал менше 2,5 – 2,05. Найбільше чекають голів від Кевіна (2,20) та Данила Сікана (2,30). У «Полісся» відзначитись може Луїфер Ернандес (3,50) та Олексій Гуцуляк (4,00).

Де дивитися матч 17-го туру УПЛ між «Поліссям» та «Шахтарем»

Матч онлайн буде доступний у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.