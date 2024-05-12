На тимчасово окупованих територіях росіяни заборонили людям відвідувати кладовища у поминальний понеділок. Про це у неділю, 12 травня, повідомили у Центрі національного спротиву.

За даними Центру національного спротиву, росіяни пояснюють заборону нібито заходами безпеки.

«Реальною причиною є бажання не допустити масових зібрань, адже ТОТ перетворились на вʼязницю просто неба», – йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву також зазначили, що росіяни забороняють жителям окупованих територій будь-які зібрання через нібито турботу про безпеку. Водночас «турбота про безпеку» не завадила окупантам організувати псевдовибори на окупованих територіях.

Нагадаємо, 2 травня стало відомо, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини росіяни примусово переселяють мешканців Голої Пристані, Коханів та Гладківки. Людей із населених пунктів вивозили в автобусах, які окупанти відібрали у місцевих шкіл та транспортних підприємств. При цьому окупаційна адміністрація заборонила людям брати із собою будь-які габаритні речі, лише ручну поклажу.