Українець може виграти свій перший титул з 2020 року і вперше – пояс IBF

У неділю, 12 травня, український боксер Василь Ломаченко проводить бій проти австралійця Джорджа Камбососа за вакантний пояс IBF у австралійському Перті. Українець може виграти свій перший титул з 2020 року і вперше – пояс IBF. Публікуємо онлайн-трансляцію бою, яку проводить промоутерська компанія Top Rank. Додамо, що в андеркарті відбудуться ще два поєдинки, тож бій Ломаченка проти Камбососа не розпочнеться раніше 7:00.

Доповнено: Ломаченко нокаутував Камбососа у 11 раунді та став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі.

Нагадаємо, що український медіасервіс Megogo відмовився від трансляції через сумнівну громадянську позицію Василя Ломаченка. Боксер є активним прихожанином УПЦ МП і неодноразово потрапляв у скандали через свої проросійські погляди. Зокрема, у січні 2020 року він опублікував відео про російський спецназ та «православний дух» з подякою «вежливым людям» [так російська пропаганда у 2014 році називала російських військових без розпізнавальних знаків у Криму під час анексії.

Від початку повномасштабного вторгнення боксер майже не висловлювався публічно про війну в Україні, хоча відмовився від чемпіонського бою з Камбососом у червні 2022 року, бо вступив у тероборону. Проте це не завадило йому потім публікувати проросійські фото та відео зі священиками УПЦ МП, які потрапили під санкції РНБО, а також фотографуватися з другом Рамзана Кадирова Ісламом Махачевим.