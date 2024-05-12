Канцлер ФРН закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися

Українці із посвідкою на проживання і роботою зможуть й далі перебувати у Німеччині. Про це у суботу, 11 травня, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц [Olaf Scholz] під час виступу на заході групи газет RND, інформує Reuters.

«Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання», – цитує канцлера Deutsche Welle.

Як передає агенція dpa, канцлер також закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися. «Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці», – сказав він.

Раніше представник МВС ФРН Максиміліан Калль заявив, що влада Німеччини не планує позбавляти українських чоловіків мобілізаційного віку статусу біженців. Станом на кінець 2023 року в Німеччині зареєстровано 1,132 мільйона громадян України, які прибули туди через війну.

Нагадаємо, що з 23 квітня для українців призовного віку, що перебувають за кордоном призупинили надання консульських послуг. Обмеження діятимуть до набрання чинності законом про мобілізацію (18 травня), після цього консульські послуги можна буде отримати, оновивши дані в ТЦК.