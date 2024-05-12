Чоловіка затримали під час продажу метамфетаміну

У селищі Воловець, що на Закарпатті, правоохоронці затримали торговця метамфетаміном. Про це у неділю, 12 травня, повідомили у прес-службі Нацполіції Закарпатської області.

Зазначається, що під час проведення оперативних заходів поліція викрила підозрюваного у наркоторгівлі. Співробітники кримінальної поліції встановили, що до злочинної діяльності причетний 33-річний житель селища Воловець Мукачівського району. Він займався збутом метамфетаміну.

Співробітники Мукачівського райуправління поліції встановили час і місце чергової зустрічі фігуранта з клієнтом.

«За силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення зловмисника затримали “на гарячому”, саме тоді, коли він передав наркотичну речовину та отримав гроші», – йдеться у повідомленні.

З місця події поліцейські вилучили всі речові докази. Підозрюваного у торгівлі наркотиків слідчі помістили в ізолятор тимчасового тримання.

За даним фактом поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотичних засобів). Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителя Чернівців засудили до дев’яти років позбавлення волі за торгівлю амфетаміном у великих розмірах. Чоловік збував наркотики гуртовими партіями. Окрім ув’язнення, суд також конфіскував все майно буковинця.