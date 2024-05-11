Немо Меттлер, який перемогли у конкурсі «Євробачення»

У суботу, 11 травня, у шведському місті Мальме відбувся фінал Євробачення 2024 року. Переможцем стали Nemo [Немо Меттлер] з піснею The Code [«Код»]. Вони [небінарна людина] загалом отримали 591 бал. Це третя перемога для Швейцарії на Євробаченні. Україна, яку представляв дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, набрала 453 бали і посіла третє місце.

Nemo є першою небінарною людиною, яка виграла Євробачення, і використовує займенники «вони/їх». 24-річні Немо Меттлер займається музикою дев'ять років і за свою кар'єру отримали п'ять нагород від найбільшої музичної премії Швейцарії Swiss Music Awards.

Друге місце та 547 балів отримав представник Хорватії Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim. Саме йому букмекери прогнозували перемогу. Український дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria, яку виконали українською та англійською мовами, отримали 453 та посіли третє місце у загальному рейтингу. Постановкою номера співачок займалася українська режисерка та дворазова номінантка «Ґреммі» Таню Муіньо.

Четверте місце та 445 балів отримала Франція, яку представляв Slimane з композицією Mon amour. На п'ятому місці, отримавши 375 балів, опинився Ізраїль та співачка Еден Ґолан з піснею Hurricane. Зазначимо, що останні місця в конкурсі посіли Грузія, Іспанія, Словенія, Австрія та Норвегія.

Результати голосування Євробачення-2024, яке відбулося у Швеції

Гранд-фінал 68-го конкурсу, на якому виступили 25 виконавців, відбувся у місті Мальме на сцені Malmo Arena. Перед самим фіналом організатори конкурсу дискваліфікували співака з Нідерландів Йоста Кляйна через порушення правил конкурсу. Він не брав участь у репетиції перед фіналом. Йдеться про те, що на поведінку виконавця 9 травня поскаржилася одна з представниць знімальної групи. Наразі інцидент розслідує поліція, деталей не розголошують. Журі з Нідерландів відмовилося озвучувати оцінки конкурсантам Євробачення на знак протесту проти рішення організаторів. Додамо, що Йост Кляйн вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виступав у Санкт-Петербурзі та записав трек з російським співаком, де говорив про любов до Росії.

Зазначимо, що напередодні конкурсу у Мальме відбулися багатотисячні демонстрації, на яких вимагали також дискваліфікувати Ізраїль та Еден Ґолан через військову операцію проти терористичного угруповання ХАМАС в Газі. До протестувальників приєдналася екоактивістка Ґрета Тунберг. Організатори Євробачення відмовилися відсторонити країну. Однак Ізраїль змінив назву пісні з October Rain, яка могла бути посиланням на атаку ХАМАСу 7 жовтня, на Hurricane. Еден Ґолан повідомляла, що їй погрожували вбивством через участь в конкурсі. Додамо, що у 2016 році Еден Ґолан виступала в окупованому Криму, а у 2018 році брала участь у російському вокальному телешоу та до 2022 року випускала пісні російською.

Нагадаємо, що Україна змагається в конкурсі з 2003 року й тричі здобувала перемогу: у 2004 році перемогла співачка Руслана з піснею Wild dances, у 2016 році переможницею стала Jamala з піснею «1944», а у 2022 році виграв гурт Kalush Orchestra та пісня Stefania. Торік гурт Tvorchi з піснею Heart of Steel зайняв шосте місце.